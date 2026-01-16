स्पीड में थी बाइक, फिसलकर पेड़ से टकराई... दो युवकों की दर्दनाक मौत, घरों में मचा कोहराम

केरल के त्रिशूर में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. यह हादसा अन्नल्लूर इलाके में उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर पेड़ से जाकर टकरा गई. पुलिस का कहना है कि मृतकों की पहचान 19 वर्षीय एलन और नील के रूप में हुई है, जो आपस में रिश्तेदार थे.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, मृतक युवक त्रिशूर जिले के कुट्टिचिरा क्षेत्र के कूर्क्कामट्टोम के रहने वाले थे. गुरुवार रात करीब 11:30 बजे नील बाइक चला रहा था, जबकि एलन पीछे बैठा हुआ था. दोनों चालाकुडी-अष्टमिचिरा रोड से गुजर रहे थे. जैसे ही उनकी बाइक अन्नल्लूर पंचायत कार्यालय से करीब 200 मीटर आगे पहुंची, तो वाहन अनियंत्रित हो गया. इसके बाद बाइक सड़क से फिसलकर सीधे एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: इंस्टा स्टेटस में लिखा ‘MISS YOU PAPA’... 21 घंटे बाद हादसे में युवक की मौत, भिलाई में दहला देने वाली घटना

हादसे के बाद आसपास के लोगों ने देखा तो मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी. घायल युवकों को आनन-फानन में चालाकुडी के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया और वे तुरंत अस्पताल पहुंचे. इस दौरान औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए.

Advertisement

माला पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे की वजह मानी जा रही है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

---- समाप्त ----