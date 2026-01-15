scorecardresearch
 
इंस्टा स्टेटस में लिखा ‘MISS YOU PAPA’... 21 घंटे बाद हादसे में युवक की मौत, भिलाई में दहला देने वाली घटना

छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक भावुक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. दिवंगत पिता को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर 'MISS YOU PAPA… मुझे भी...’ लिखने वाले युवक की 21 घंटे बाद सड़क हादसे में मौत हो गई. देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई, जिसमें युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसके तीन दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए.

इंस्टाग्राम पर इमोशनल स्टेटस के बाद युवक की मौत. (File Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के भिलाई से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने इंस्टाग्राम पर अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए भावुक स्टेटस लगाया. इसके 21 घंटे बाद उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई. यह संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है, जिसने आसपास के लोगों को स्तब्ध कर दिया.

दुर्ग के भिलाई जामुल थाना क्षेत्र में नदनी रोड पर यह सड़क हादसा हुआ. सुपेला के रहने वाले 26 वर्षीय प्रवीण कुमार धृतलहरे अपने तीन दोस्तों को कार से घर छोड़ने जा रहा था. रात के वक्त तेज रफ्तार में चल रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खंभे से टकराने के बाद पलट गई.

खंभे में टक्कर लगते ही कार के एयरबैग खुल गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार उसके तीन दोस्त दुर्गेश माडले, आकाश केशरवानी और राहुल साहू गंभीर रूप से घायल हो गए.

Instagram status MISS YOU PAPA 21 hours later boy died accident Bhilai

हादसे से कुछ घंटे पहले प्रवीण ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया था, जिसमें उसने अपने पिता को याद करते हुए लिखा था... 'MISS YOU PAPA... बहुत याद आ रही है आज आपकी... आकर मुझे भी अपने साथ ले जाओ.' परिजनों और दोस्तों के मुताबिक, प्रवीण के पिता का करीब तीन महीने पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था. पिता की मौत के बाद से वह मानसिक रूप से काफी टूट चुका था और अक्सर भावुक रहता था. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह स्टेटस उसकी जिंदगी का आखिरी मैसेज साबित होगा.

यह भी पढ़ें: 'पापा, एक केक ले आइए…' ICU में मनाया आखिरी बर्थडे, सबको हौसला देते हुए विदा हो गई 27 साल की पीहू

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर लगने के बाद कार सड़क किनारे पलट गई. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दुर्ग शासकीय अस्पताल भेजा गया. प्रवीण को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला शासकीय अस्पताल की मॉर्चुरी भेजा गया, जहां औपचारिकताओं के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने फुटेज को जब्त कर लिया है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस ने हादसे की वजह तेज रफ्तार को माना है.

एएसपी (सिटी) सुखनंदन राठौर ने बताया कि नदनी रोड जामुल थाना इलाके में यह हादसा हुआ है. कार में चार युवक सवार थे, जिनमें एक की मौत हो गई है और तीन घायल हैं. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इधर, जैसे ही परिजनों को प्रवीण की मौत की खबर मिली, घर में कोहराम मच गया.

