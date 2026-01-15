इंस्टा स्टेटस में लिखा ‘MISS YOU PAPA’... 21 घंटे बाद हादसे में युवक की मौत, भिलाई में दहला देने वाली घटना

छत्तीसगढ़ के भिलाई से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने इंस्टाग्राम पर अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए भावुक स्टेटस लगाया. इसके 21 घंटे बाद उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई. यह संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है, जिसने आसपास के लोगों को स्तब्ध कर दिया.

दुर्ग के भिलाई जामुल थाना क्षेत्र में नदनी रोड पर यह सड़क हादसा हुआ. सुपेला के रहने वाले 26 वर्षीय प्रवीण कुमार धृतलहरे अपने तीन दोस्तों को कार से घर छोड़ने जा रहा था. रात के वक्त तेज रफ्तार में चल रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खंभे से टकराने के बाद पलट गई.

खंभे में टक्कर लगते ही कार के एयरबैग खुल गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार उसके तीन दोस्त दुर्गेश माडले, आकाश केशरवानी और राहुल साहू गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे से कुछ घंटे पहले प्रवीण ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया था, जिसमें उसने अपने पिता को याद करते हुए लिखा था... 'MISS YOU PAPA... बहुत याद आ रही है आज आपकी... आकर मुझे भी अपने साथ ले जाओ.' परिजनों और दोस्तों के मुताबिक, प्रवीण के पिता का करीब तीन महीने पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था. पिता की मौत के बाद से वह मानसिक रूप से काफी टूट चुका था और अक्सर भावुक रहता था. किसी को अंदाजा नहीं था कि यह स्टेटस उसकी जिंदगी का आखिरी मैसेज साबित होगा.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर लगने के बाद कार सड़क किनारे पलट गई. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दुर्ग शासकीय अस्पताल भेजा गया. प्रवीण को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपेला शासकीय अस्पताल की मॉर्चुरी भेजा गया, जहां औपचारिकताओं के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने फुटेज को जब्त कर लिया है और उसी के आधार पर जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस ने हादसे की वजह तेज रफ्तार को माना है.

एएसपी (सिटी) सुखनंदन राठौर ने बताया कि नदनी रोड जामुल थाना इलाके में यह हादसा हुआ है. कार में चार युवक सवार थे, जिनमें एक की मौत हो गई है और तीन घायल हैं. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इधर, जैसे ही परिजनों को प्रवीण की मौत की खबर मिली, घर में कोहराम मच गया.

