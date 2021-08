Tokyo Paralympics: भाविना पटेल ने भारत को दिलाया 'सिल्वर', PM मोदी ने फोन कर पूछी ये बात

टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics 2020) में भारत को पहला मेडल मिल गया है. 34 साल की भाविना पटेल (Bhavina Patel) ने टेबल टेनिस में सिल्वर जीत लिया है. उनकी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने उनसे फोन पर बात की और जीत की बधाई दी. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने भी उन्हें बधाई दी.

मोदी ने फोन कर पूछी ये बात

भाविना पटेल के सिल्वर जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी. उन्होंने पहले ट्वीट कर लिखा, 'भाविना ने इतिहास रच दिया. उनकी जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करेगी.'

इसके अलावा पीएम मोदी ने भाविना को फोन पर भी बधाई दी. पीएम ने भाविना को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. भाविना वडनगर (गुजरात) में सुंधिया की रहने वालीं हैं. पीएम ने उनसे कहा कि वो अक्सर सुंधिया जाते रहते हैं. पीएम ने उनसे पूछा कि क्या अब भी उनका परिवार वहां रहता है? इस पर भाविना ने बताया कि उनके माता-पिता अब भी वहां रहते हैं.

राष्ट्रपति कोविंद ने भी दी बधाई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भाविना को बधाई दी. राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, 'आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है. आपकी असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई.'

राहुल-केजरीवाल ने भी दी बधाई

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने भी भाविना को बधाई दी. राहुल ने कहा, 'सिल्वर जीतने पर भाविना पटेल को बधाई. भारत आपकी उपलब्धि की सराहना करता है. आपने भारत को गौरवान्वित किया है.'

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'भारत के लिए सिल्वर जीतने पर भाविना को बहुत-बहुत बधाई. आपने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है. आपका शानदार प्रदर्शन लाखों लोगों को प्रेरित करेगा.'

दीपा मलिक बोलीं- खेल दिवस पर मेडल जीता

भारत की पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्ष दीपा मलिक (Deepa Malik) ने भी भाविना के सिल्वर जीतने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत खुशी है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है. मुझे उस पर गर्व है. हम चाहते हैं कि हमारे सभी एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. मैं आज एक और अच्छी खबर का इंतजार कर रही हूं.'

गोल्ड से चूक गईं भाविना पटेल

भाविना ने शनिवार को सेमीफाइनल में चीन की ही झांग मियाओ को 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी. रविवार को उनका मुकाबला चीन की झाउ यिंग से हुआ. भाविना फाइनल में मात्र 19 मिनट में हार गईं. उन्हें चीन की झाउ यिंग ने 11-7, 11-5, 11-6 से मात दी. हालांकि, इस हार के बावजूद भाविना पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वालीं भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं.