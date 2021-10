तेलंगाना में भारी बारिश, पानी-पानी हुआ हैदराबाद, सड़कों पर बहते दिखे वाहन

तेलंगाना में शुक्रवार को भारी बारिश हुई. भारी बारिश के कारण तेलंगाना में कई नदी-नालों का जलस्तर उफान पर आ गया तो वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. घर और दुकान में पानी घुस गया तो वहीं कई इलाकों में सड़कों पर भी घुटने तक पानी जमा हो गया. भारी बारिश के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जिधर नजर जाए उधर पानी ही पानी नजर आया.

हैदराबाद शहर के ओल्ड सिटी इलाके में हालात सबसे खराब नजर आए. ओल्ड सिटी के कई रेस्टोरेंट में पानी जमा नजर आया तो वहीं, सड़कों से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं. रेस्टोरेंट्स में हालत ये थी कि घुटने तक पानी जम गया था.

ओल्ड सिटी इलाके में सड़कों पर जैसे सैलाब बह रहा हो. रोड पर पानी का वेग इतना तेज था कि वाहन भी पानी के बहाव में बहते नजर आए. हैदराबाद के कई इलाकों में हालात काफी खराब हो गए. शहर के वनस्थलीपुरम समेत कई इलाकों में सड़क पर पानी भरा होने के कारण लोगों की मूवमेंट बिल्कुल थम सी गई है.

#WATCH | Telangana: Lanes, roads submerged following incessant rainfall in Hyderabad. Visuals from the Old city. (08.10) pic.twitter.com/5XCGtsmIwt

वहीं, वस्थलीपुरम इलाके से दो लोगों के बह जाने की भी खबरें आ रही हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एसीपी के पुरुषोत्तम ने भी इसकी पुष्टि की है. एसीपी ने कहा है कि नाले का पानी ओवरफ्लो होने के कारण दो लोग बह गए हैं.

#WATCH | Telangana: People struggle to cross a heavily waterlogged road after rain lashed several parts of Vanasthalipuram, Hyderabad. "Two persons have been washed away after nullahs overflowed due to heavy rains. Rescue team searching for them," said K Purushottam, ACP (08.10) pic.twitter.com/4RiAhA0EY2