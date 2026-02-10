इन क्यूट मैसेजों के साथ गिफ्ट करें टेडी... Teddy Day को ऐसे बनाएं खास

-टेडी डे पर मैं अपने प्यार को एक

ऐसा टेडी देना चाहता हूं,

जो मेरे दूर रहने पर भी हमेशा मेरी याद दिलाता रहे.

Happy Teddy Day 2026



-काश मेरी जिंदगी में भी वह प्यारा पल आए,

मेरा टेडी मिलते ही आपको हमसे प्यार हो जाए.

Happy Teddy Day 2026



-कली जैसी तुम हो कोमल,

टेडी बियर जैसी प्यारी हो,

आज कह ही देता हूं तुमसे,

तुम दुनिया में सबसे न्यारी हो.

Happy Teddy Day 2026



-टेडी सा मुलायम दिल है मेरा,

भेज रहा हूं संभालकर रखना,

जब आए प्यार मुझ पर,

मेरे दिए टेडी को हग कर लेना.

Happy Teddy Day



-प्यार के तोहफे में टेडी बियर भेज रहा हूं,

टेडी की जुबानी तुमसे Love You कह रहा हूं.

Happy Teddy Day 2026

