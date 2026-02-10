इन क्यूट मैसेजों के साथ गिफ्ट करें टेडी... Teddy Day को ऐसे बनाएं खास

-टेडी डे पर मैं अपने प्यार को एक
ऐसा टेडी देना चाहता हूं,
जो मेरे दूर रहने पर भी हमेशा मेरी याद दिलाता रहे.
Happy Teddy Day 2026
-काश मेरी जिंदगी में भी वह प्यारा पल आए,
मेरा टेडी मिलते ही आपको हमसे प्यार हो जाए.
Happy Teddy Day 2026
-कली जैसी तुम हो कोमल,
टेडी बियर जैसी प्यारी हो,
आज कह ही देता हूं तुमसे,
तुम दुनिया में सबसे न्यारी हो.
Happy Teddy Day 2026
-टेडी सा मुलायम दिल है मेरा,
भेज रहा हूं संभालकर रखना,
जब आए प्यार मुझ पर,
मेरे दिए टेडी को हग कर लेना.
Happy Teddy Day
-प्यार के तोहफे में टेडी बियर भेज रहा हूं,
टेडी की जुबानी तुमसे Love You कह रहा हूं.
Happy Teddy Day 2026