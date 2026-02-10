scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इन क्यूट मैसेजों के साथ गिफ्ट करें टेडी... Teddy Day को ऐसे बनाएं खास

Happy Teddy Day Wishes: वैलेंटाइन वीक का हर दिन प्यार जताने का एक खास अंदाज लेकर आता है. चौथे दिन यानी टेडी डे पर लोग अपने पार्टनर को प्यारा-सा टेडी गिफ्ट देकर अपना प्यार जताते हैं. अगर आप भी आज टेडी देने का प्लान बना रहे हैं, तो इन क्यूट मैसेज के साथ टेडी गिफ्ट कर सकते हैं.

Advertisement
X
टेडी डे पर खास मैसेज शेयर करें. (Photo: Pexels)
टेडी डे पर खास मैसेज शेयर करें. (Photo: Pexels)

-टेडी डे पर मैं अपने प्यार को एक
ऐसा टेडी देना चाहता हूं,
जो मेरे दूर रहने पर भी हमेशा मेरी याद दिलाता रहे.
Happy Teddy Day 2026
 

-काश मेरी जिंदगी में भी वह प्यारा पल आए,
मेरा टेडी मिलते ही आपको हमसे प्यार हो जाए.
Happy Teddy Day 2026
 

यह भी पढ़ें: 10 शायरियों की मदद से कहें 'आई लव यू'!

-कली जैसी तुम हो कोमल,
टेडी बियर जैसी प्यारी हो,
आज कह ही देता हूं तुमसे,
तुम दुनिया में सबसे न्यारी हो.
Happy Teddy Day 2026
 

-टेडी सा मुलायम दिल है मेरा,
भेज रहा हूं संभालकर रखना,
जब आए प्यार मुझ पर,
मेरे दिए टेडी को हग कर लेना.
Happy Teddy Day
 

-प्यार के तोहफे में टेडी बियर भेज रहा हूं,
टेडी की जुबानी तुमसे Love You कह रहा हूं.
Happy Teddy Day 2026

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement