scorecardresearch
 

Feedback

टेक सपोर्ट स्कैम मामले में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली-गुरुग्राम समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी

ED ने टेक सपोर्ट स्कैम के मामले दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा और मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर छापेमारी की. ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा करण वर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई थी.

Advertisement
X
ईडी ने 15 ठिकानों पर की छापेमारी.(File Photo: ITG)
ईडी ने 15 ठिकानों पर की छापेमारी.(File Photo: ITG)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली जोनल ऑफिस- 1 ने टेक सपोर्ट स्कैम के मामले में 25 अक्टूबर को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हरियाणा और मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर छापेमारी की.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दिल्ली जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत 7 अक्टूबर  को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और मुंबई में स्थित 15 ठिकानों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई टेक सपोर्ट स्कैम मामले में की गई है, जिसमें विदेशी नागरिकों को करोड़ों डॉलर का चूना लगाया गया था.

फर्जी कॉल सेंटर

सम्बंधित ख़बरें

ईडी ने 15 ठिकानों पर मारा छापा (File Photo: ITG)
गोवा: बिग डैडी कैसीनो पर ED का छापा, क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा 
ed on cricketers and actors for money laundering case
ED कुर्क करेगा इन क्रिकेटर्स और एक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ 
COAL INDIA
छत्तीसगढ़: कोयला परमिट का दुरुपयोग कर 570 करोड़ का घोटाला, 10 IAS-IPS के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश 
Car smuggling gang busted by custom, ATS and Police
सेना की फर्जी मुहर, सोने और ड्रग्स की तस्करी... ऐसे पकड़ा गया केरल से भूटान तक फैला स्मगलर गैंग  
satyendra jain ED action
ED ने सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ की संपत्ति को किया अटैच 

ईडी की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा करण वर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई है. जांच में पता चला कि धोखेबाजों ने दिल्ली के रोहिणी, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन में कई फर्जी कॉल सेंटर चलता था.

जांच में ये भी पता चला है कि इन कॉल सेंटर्स से विदेशी नागरिकों को चार्ल्स श्वाब फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के कस्टमर सपोर्ट या पुलिस/जांच अधिकारियों के रूप में ठगते थे. वे पीड़ितों को गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे वसूलते थे.

Advertisement

करोड़ों डॉलर का क्रिप्टो लेनदेन

पीड़ितों के पैसे को क्रिप्टोकरेंसी, गिफ्ट कार्ड्स में बदलकर भारत में धोखेबाजों और उनके साथियों को ट्रांसफर किया जाता था. जांच से खुलासा हुआ कि धोखेबाजों के क्रिप्टो वॉलेट्स में लाखों अमेरिकी डॉलर के लेन-देन हुए हैं. ईडी ने इन सर्च ऑपरेशंस के दौरान डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं.

धोखेबाज विदेशी नागरिकों को तकनीकी समस्या का हवाला देकर संपर्क करते और डराकर पैसे ऐंठते थे. ये स्कैम इंटरनेशनल स्तर पर फैला हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement