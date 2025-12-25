तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा... बस का टायर फटने से दो वाहनों में टक्कर, 9 की मौत

तमिलनाडु में एक खतरनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें करीब नौ लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने बताया कि दो बच्चों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं. यह हादसा तब हुआ, जब एक सरकारी बस दूसरी तरफ की लेन में चली गई और दो गाड़ियों से टकरा गई.

और पढ़ें

यह हादसा एक नेशनल हाईवे पर हुआ, जब तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही एक सरकारी बस का टायर फट गया, जिससे ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया.

अचानक टायर फटने के बाद बस रोड डिवाइडर पर चढ़ कर दूसरी लेन में चली गई और चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रही एक SUV और एक कार से आमने-सामने टकरा गई.

घायलों को चल रहा इलाज...

एक जिला पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि मरने वालों में से सात लोग दोनों प्राइवेट गाड़ियों में सवार थे, जबकि बाकी लोगों की मौत टक्कर के असर से हुई. इस हादसे में कई यात्री घायल भी हुए हैं.

घायल बच्चों को पास के सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: रेलवे ट्रैक पर खड़ा था ऑटो, वंदे भारत एक्सप्रेस के ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक... टल गया बड़ा हादसा

Advertisement

सीएम ने जताया दुख

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस घटना पर दुख जताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतरीन मेडिकल केयर दी जाए.

सरकार ने एक बयान में कहा, "मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष से मुआवजे का ऐलान किया है, जिसमें हर मृतक के परिवार को 3 लाख रुपये और घायलों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. मारे गए नौ लोगों में से पांच पुरुष और चार महिलाएं थीं.

पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और टायर फटने के आसपास की परिस्थितियों और टक्कर से पहले हुई घटनाओं के क्रम की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: इतना भयंकर हादसा कि राख बन गईं लाशें! यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद अब शवों की पहचान बनी मुसीबत

---- समाप्त ----