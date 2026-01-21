scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BMC मेयर की मेज पर रखा झंडा बदलेगा या नहीं? शिंदे-बीजेपी में चल रहे मोलभाव के बीच सस्पेंस

बीएमसी के एक अधिकारी का कहना है कि लगभग दशक भर बाद हॉल का एयर कंडीशनिंग भी बदला गया हैय अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्य ये है कि नए निकाय के कार्यभार संभालने से पहले निगम भवन और समिति भवन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो.

Advertisement
X
बीएमसी का मेयर कौन होगा? (Photo: ITG)
बीएमसी का मेयर कौन होगा? (Photo: ITG)

बीएमसी में दशकों बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है. लेकिन बीएमसी में बेशक सत्ता बदली हो लेकिन एक खास बात अभी भी बदली नहीं है. बीते 25 वर्ष से बीएमसी हेडक्वार्टर में मेयर और स्थायी समिति अध्यक्ष की टेबल्स पर बिछा भगवा कपड़ा अभी भी नजर आ रहा है. अब जब शिवसेना दो धड़ों में बंट चुकी है और बीजेपी ने हाल के चुनाव में सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा? इसे लेकर महायुति गठबंधन के सहयोगी चर्चा कर रहे हैं. 

लेकिन सवाल है कि क्या भगवा झंडे का प्रतीकवाद बीजेपी को रास्ता देगा? बीजेपी के झंडे में भगवा और हरा दोनों रंग हैं. बीएमसी में इन प्रमुख दफ्तरों के कुछ हिस्सों में हल्का-फुल्का बदलाव दिख सकता है. 

एक सवाल ये भी है कि क्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सिर्फ 29 सीटें जीतने के बावजूद मेयर का प्रतिष्ठित पद हासिल कर पाएंगे? इस बीच निगम हॉल, स्थायी समिति हॉल और अन्य वैधानिक समिति कक्षों में काम पहले से ही शुरू हो चुका है. लगभग साढ़े तीन वर्षों के सीमित उपयोग के बाद मुख्य फोकस व्यावहारिक सुधारों पर है, जिनमें दीमकें हटाना, साफ-सफाई, असबाब को अपग्रेड करना और जहां जरूरी हो वहां पुरानी कुर्सियों को बदलना. एआईएमआईएम को भी बीएमसी में अपने पार्षदों के लिए एक पार्टी कार्यालय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 8 सीटें जीती हैं.  

सम्बंधित ख़बरें

शिंदे सेना ने एमएनएस से मिलाया हाथ
मुंबई: कल्याण-डोंबिवली में शिंदे सेना का बड़ा दांव, बीजेपी को झटका देकर MNS से किया गठबंधन
Mumbai mayor post political tension after BMC elections
मराठी-हिंदू मेयर की बहस, सबा हारून खान ने पेश की अपनी दावेदारी; देखें
maharashtra politics mayur shinde and fadnavis bjp shivsena political fight
दिल्ली में बैठक, महाराष्ट्र पर तोल-मोल, कल लॉटरी सिस्टम पर फैसला... अगले 24 घंटे मेयर रेस के लिए अहम
Devendra Fadnavis, Eknath Shinde
BMC का पावर शेयरिंग विवाद दिल्ली पहुंचा, मेयर पोस्ट के साथ-साथ अहम समितियों पर भी खींचतान
thackeray brand political challenges uddhav thackeray and raj thackeray
उद्धव-राज ठाकरे के बहाने वोटरों ने राजनीतिक दलों को दिए 5 सख्त संदेश
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement