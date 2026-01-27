scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या UGC नियमों को चुनौती दी जा सकती है? एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बताया सुप्रीम कोर्ट का रुख

इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें इस आलोचना पर हैरानी हो रही है, क्योंकि ऐसे नियम 2012 से ही मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि 2019 में दो माताएं कोर्ट गई थीं, जिनका कहना था कि पुराने नियम SC/ST छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं. तब से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है.

Advertisement
X
UGC नियमों पर विवाद, इंदिरा जयसिंह का कड़ा जवाब
UGC नियमों पर विवाद, इंदिरा जयसिंह का कड़ा जवाब

UGC के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर चल रहे विवाद पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि इन नियमों को लेकर की जा रही आलोचना हैरान करने वाली और गलत है, क्योंकि ऐसे रेगुलेशंस 2012 से लागू हैं और इन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बेहतर बनाया गया है. इंदिरा जयसिंह के मुताबिक, नए नियम पहले से ज्यादा मजबूत हैं और कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 की भावना के अनुरूप हैं.

इस पर एडवोकेट नीरज सिंह का कहना है कि UGC द्वारा किया गया ये वर्गीकरण भेदभाव वाला है. उनके मुताबिक यह नियम SC, ST और OBC समुदायों के साथ दुश्मनी पूर्ण  और उन्हें बाहर करने वाला है. उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है.

इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से ये मांग की है कि UGC के नियमों की धारा 3 को असंवैधानिक घोषित किया जाए. उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने UGC को निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएं. उसी आदेश के तहत UGC ने ये नए नियम बनाए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

ranchi university
UGC के नए रेगुलेशन पर झारखंड में उबाल, रांची यूनिवर्सिटी में आमने-सामने आए छात्र
UGC New Rules: कॉलेज में डर का माहौल? स्टूडेंट्स बोले..
ugc's new rules face student protests; education minister gives assurance
'किसी से भेदभाव नहीं...', UGC विवाद पर धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान
dharmendra pradhan
'भरोसा देता हूं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा', UGC विवाद पर शिक्षा मंत्री का पहला बयान
UGC के नए नियमों पर विवाद जारी, सुुनिए अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कहा?

UGC नियमों की आलोचना पर बोलीं सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह 

इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उन्हें इस आलोचना पर हैरानी हो रही है, क्योंकि ऐसे नियम 2012 से ही मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि 2019 में दो माताएं कोर्ट गई थीं, जिनका कहना था कि पुराने नियम SC/ST छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं. तब से सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है.

Advertisement

उनके मुताबिक नए नियम 2013 के पुराने नियमों से बेहतर हैं, और इन्हें कोर्ट की निगरानी में तैयार किया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो सोच और रुख है, वही इन नए नियमों में भी दिखाई देता है.

इंदिरा जयसिंह ने साफ कहा कि उन्हें इसमें शिकायत की कोई वजह नजर नहीं आती. बल्कि उल्टा, कुछ याचिकाकर्ता तो यह कह रहे हैं कि नियम अब भी SC/ST को पूरी तरह सुरक्षित नहीं करते. उन्होंने यह भी बताया कि अब इन नियमों का दायरा बढ़ाकर निजी विश्वविद्यालयों (Private Universities) तक कर दिया गया है.

उनके अनुसार, ये नियम संविधान के अनुच्छेद 15 की सामान्य भावना और आदेश के अनुरूप हैं. आखिर में उन्होंने कहा कि UGC के नए नियमों की जो आलोचना हो रही है, वह पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement