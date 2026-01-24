scorecardresearch
 
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED की चार्जशीट पर 26 फरवरी को सुनवाई, एजेंसी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा करने का आखिरी मौका

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने जरूरी कागजात जमा न होने पर ईडी पर नाराजगी जताते हुए एजेंसी को आखिरी मौका दिया है. इस मामले में विदेशी संपत्तियों और अवैध वित्तीय लेन-देन के पुराने आरोपों की दोबारा जांच हो रही है.

कोर्ट ने ED को चार्जशीट से संबंधित कागजात जमा करने का आखिरी मौका दिया है. (File Photo: PTI)
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट अब 26 फरवरी को सुनवाई करेगा. ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट से संबंधित कुछ कागजात जमा करने के लिए समय मांगा है.

कोर्ट ने ईडी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह एजेंसी को कागजात जमा करने के लिए आखिरी मौका दे रहा है. यह चार्जशीट ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई है.

यह भी पढ़ें: रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल

पिछले साल दर्ज हुआ था रॉबर्ट वाड्रा का बयान
 
इस केस में विदेशी संपत्तियों और अवैध वित्तीय लेन-देन के पुराने आरोपों की फिर से जांच शुरू हो गई है. जुलाई 2025 में रॉबर्ट वाड्रा का बयान मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया था.

ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा का संबंध संजय भंडारी से जुड़ी विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से हैं. संजय भंडारी पहले से ही विदेश में अघोषित संपत्तियां रखने के आरोपों का सामना कर रहा है.

---- समाप्त ----
