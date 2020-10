LAC तक शॉर्टेस्ट रूट खोजने पर जुटे रिटायर्ड BSF अफसर की हिमाचल के पहाड़ों पर मौत

हिमाचल प्रदेश से चीन के लिए नए रूट की तलाश कर रहे बीएसएफ के एक रिटायर्ड अधिकारी की मौत हो गई. 70 साल के बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी एस सी नेगी हिमाचल प्रदेश से चीन के लिए शॉर्ट रूट यानी छोटे रास्ते की तलाश कर रहे थे. वे अपनी एक टीम के साथ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से चीन के लिए रास्ता खोज रहे थे, लेकिन इस अभियान के दौरान उनकी मौत हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि रिटॉयर्ड अफसर एस सी नेगी ने 1999 में करगिल लड़ाई के दौरान बीएसएफ की एक बटालियन का नेतृत्व किया था. बीएसएफ में 33 साल की सेवा के बाद वे 2010 में रिटायर हो गए थे.

बीएसएफ ने एक बयान में कहा, "उन्होंने हिमाचल की पहाड़ियों में आखिरी सांस ली, सेवानिवृत होने के बावजूद वे स्वेच्छा से सुरक्षा बलों की एक टीम के साथ चीन के लिए नजदीकी रास्ते की तलाश कर रहे थे".

सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए उनके परिवार ने उन्हें सलाह दी थी कि वे इस अभियान पर न जाएं, लेकिन रिटॉयर्ड ऑफिसर ने कहा कि ये उनका आखिरी दौरा होगा. इसके साथ ही वे इस ट्रिप पर निकल पड़े. ये नियति की इच्छा ही थी कि उनके कहे मुताबिक उनका ये दौरा आखिरी दौरा बन गया.

DG BSF and all ranks pay heartfelt condolences to braveheart of nation Lt Sh SC Negi DIG(Rtd) BSF who scale the Mt Everest at the age of56years. He took is last breath in mountain yesterday leading a recce of SF to explore shortest route to China Border even after his retirement pic.twitter.com/KAEhxSFt93