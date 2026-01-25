आतंकियों और नक्सलियों से निपटने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मान, गणतंत्र दिवस पर दिया जाएगा अवॉर्ड

गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस, अग्निशमन विभाग, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कर्मियों को सम्मानित करेगा. मंत्रालय ने 982 कर्मियों को वीरता और विभिन्न सेवा पदक से नवाजने का फैसला किया है, ताकि उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सराहा जा सके.

982 पदकों में 125 वीरता पदक (जीएम) शामिल हैं. अधिकारियों और कर्मियों को 101 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक (पीएसएम) दिए जाएंगे. इसके अलावा 756 कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक (एमएसएम) से भी सम्मानित किया जाएगा.

जम्मू और कश्मीर में तैनात 45 कर्मियों को वीरता पदक मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा हैं. नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 35 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तैनात पांच कर्मियों को भी इस पदक से नवाजा जाना है. अग्निशमन सेवा के चार बचावकर्मियों भी इस पदक से सराहे जाएंगे.

CRPF को मिले 12 वीरता पदक

आधिकारिक बयान के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा वीरता पदक दिए जाएंगे. यहां के 33 कर्मियो को ये सम्मान मिलेगा. वहीं महाराष्ट्र पुलिस को 31, उत्तर प्रदेश पुलिस को 18 और दिल्ली पुलिस को 14 पदक मिलेंगे हैं. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में, CRPF इकलौती फोर्स है जिसे 12 वीरता पदक से सम्मानित किया जाना है.

किसे दिया जाता है वीरता पदक?

कोई शख्स जो किसी की जिंदगी और संपत्ति की रक्षा करता है, अपराध को रोकता है या अपराधियों को गिरफ्तार करने में असाधारण भूमिका निभाता है, ऐसे बहादुरी वाले कामों के लिए उसे वीरता पदक से नवाजा जाता है. पीएसएम विशेष विशिष्ट सेवा रिकॉर्ड के लिए और सराहनीय सेवा संसाधन जैसे कामों के लिए भी ये पदक दिया जाता है.

