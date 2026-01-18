दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी, 31 मिनट खड़ी रही ट्रेन

दिल्ली से पटना जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया. ट्रेन उस वक्त अलीगढ़ से गुजर रही थी. वहीं ट्रेन को रोका गया और जांच की गई. जांच में कुछ नहीं मिलने के बाद करीब 31 मिनट बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया.

और पढ़ें

अलीगढ़ आरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर गुलजार सिंह का इसपर बयान भी आया है. उन्होंने कहा, 'तेजस राजधानी ट्रेन दिल्ली से पटना जा रही थी. हमें दिल्ली कंट्रोल रूम से ट्रेन में बम की धमकी की सूचना मिली. सूचना मिलते ही हमारी पूरी बीडीएस (बम निरोधक दस्ता) टीम, स्थानीय पुलिस, एसएचओ, नागरिक अधिकारी, हमारे डॉग स्क्वाड, अग्निशमन अधिकारी और यहां के मंडल अधिकारियों ने ट्रेन की जांच की. कुछ भी नहीं मिला. ट्रेन को 31 मिनट के लिए रोका गया. अब ट्रेन को आगे जाने की अनुमति दे दी गई है.'

#WATCH | Aligarh, UP | CO RPF Aligarh Gulzar Singh says, "The Tejas Rajdhani train was going from Delhi to Patna. We received information from Delhi Control about a bomb threat on board. As soon as we received the information, our entire BDS (Bomb Disposal Squad) team, the local… pic.twitter.com/zs3fB8H3iv — ANI (@ANI) January 17, 2026

बता दें कि Tejas Rajdhani दरअसल Rajdhani Express का ही अपग्रेडेड वर्जन है. इसमें बेहतर इंटीरियर, आधुनिक LED डिस्प्ले और ऑटोमैटिक दरवाजे जैसी सुविधाएं हैं.

---- समाप्त ----