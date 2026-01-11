scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राज ठाकरे का BJP पर बड़ा हमला, हिंदी थोपने से लेकर अडानी तक सरकार को घेरा

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पहली बार गठबंधन में होने की बात कही और BJP पर तीखा हमला बोला. उन्होंने हिंदी भाषा थोपने, उम्मीदवार चयन, अडानी के बढ़ते प्रभाव और मुंबई एयरपोर्ट की जमीन बेचने के आरोप लगाए.

Advertisement
X
राज ठाकरे ने हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया है. (Photo-india today)
राज ठाकरे ने हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया है. (Photo-india today)

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने BJP और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. राज ठाकरे ने कहा कि पिछले 20 सालों में यह पहली बार है जब वे किसी गठबंधन का हिस्सा बने हैं. उन्होंने माना कि सीट न मिलने से उनके कई करीबी नेता नाराज होकर अलग हो गए, लेकिन भरोसा जताया कि "वे सभी फिर लौटकर मेरे साथ आएंगे." इनके अलावा मराठी और हिंदू मेयर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. देवेंद्र फडणवीस के बयान पर उन्होंने कहा कि क्या मराठी होना हिंदू होना नहीं है?

राज ठाकरे ने अपने भाषण की शुरुआत स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के मुद्दे से की. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था, बल्कि यह देखने की कोशिश थी कि आप अब भी जाग रहे हैं या नहीं. इतनी बड़ी भाषा नीति लागू करने से पहले हमसे कोई राय नहीं ली गई. इन्हें लगता है कि पैसे के दम पर सबको खरीदा जा सकता है. ये आपको हल्के में ले रहे हैं."

यह भी पढ़ें: 'उद्धव और राज ठाकरे अगर 2009 में साथ आते तो शायद...', देखें क्या बोले CM देवेंद्र फडणवीस

सम्बंधित ख़बरें

Uddhav Thackeray and Raj Thackeray coming together is a challenge
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने पर क्या बोले फडणवीस?
devendra fadnavis uddhav thackeray
'मुसलमानों का नया मसीहा कौन?' BMC चुनाव से पहले फडणवीस का ठाकरे पर वार
उद्धव और राज ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को तोड़कर महाराष्ट्र को कमजोर किया गया (Yotutbe/ @saamanaonline)
'मराठी चेहरे, लेकिन रिमोट दिल्ली के हाथ में...', ठाकरे बंधुओं का फडणवीस-शिंदे पर आरोप
eknath shinde devendra fadnavis ajit pawar
महायुति में महाभारत... महाराष्ट्र नगर निगम और BMC चुनावों में NDA दलों की लड़ाई 'फ्रेंडली' नहीं
shiv sena ubt mns and ncp release joint manifesto for mumbai municipal elections
BMC चुनाव: ठाकरे बंधुओं का साझा घोषणापत्र जारी, किए ये बड़े वादे

BJP पर सीधा हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने अलग-अलग जगहों पर विरोधाभासी गठबंधन किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "अकोला में BJP ने AIMIM के साथ गठबंधन किया, बदनापुर में कांग्रेस के साथ. करीब 66 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए. एक ड्रग्स रैकेट से जुड़े व्यक्ति को टिकट दिया गया और नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप झेल रहे व्यक्ति को पार्षद बना दिया गया. यह हिम्मत आखिर आती कहां से है?"

Advertisement

राज ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला हमला

भाषण के दौरान राज ठाकरे ने LCD स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन भी दिखाया. उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र और देश में हालात तेजी से बदले. राज ठाकरे ने देश का नक्शा दिखाते हुए कहा, "2014 में गौतम अडानी की परियोजनाएं सीमित थीं, लेकिन 2025 तक ये कई गुना बढ़ गईं. पिछले दस सालों में अडानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए. महाराष्ट्र में भी उनका विस्तार लगातार बढ़ा है."

यह भी पढ़ें: राज ठाकरे ने 20 साल बाद शिवसेना भवन में रखा कदम, बोले- लग रहा जैसे जेल से बाहर आया हूं

एयरपोर्ट को लेकर क्या बोले राज ठाकरे?

राज ठाकरे ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे को बंद करने की योजना बना रही है. उन्होंने दावा किया, "घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि कार्गो सेवाओं को पालघर के वाधवन पोर्ट के पास प्रस्तावित एयरपोर्ट में ले जाने की तैयारी है."

राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट की जमीन इतनी बड़ी है कि उसमें "करीब 50 से 60 शिवाजी पार्क मैदान समा सकते हैं." और सरकार इस कीमती जमीन को अडानी को बेचने की योजना बना रही है. राज ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ बताते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की.

Advertisement

मराठी और हिंदू मेयर का मुद्दा गर्म

इस बीच उद्धव ठाकरे ने मराठी और हिंदू मेयर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर फडणवीस कहते हैं कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा, तो क्या वह यह जांचेंगे कि उद्धव हिंदू नहीं हैं. उद्धव ने सवाल उठाया कि क्या मराठी होना हिंदू होना नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को ताकतवर समझते हैं, लेकिन वे शेर नहीं बन सकते. शिवसेना को खत्म करने की कोशिश इसी सोच का नतीजा है. उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई उनके दादा प्रबोधनकार केशव ठाकरे के समय से चल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement