राज ठाकरे का BJP पर बड़ा हमला, हिंदी थोपने से लेकर अडानी तक सरकार को घेरा

मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने BJP और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला. राज ठाकरे ने कहा कि पिछले 20 सालों में यह पहली बार है जब वे किसी गठबंधन का हिस्सा बने हैं. उन्होंने माना कि सीट न मिलने से उनके कई करीबी नेता नाराज होकर अलग हो गए, लेकिन भरोसा जताया कि "वे सभी फिर लौटकर मेरे साथ आएंगे." इनके अलावा मराठी और हिंदू मेयर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. देवेंद्र फडणवीस के बयान पर उन्होंने कहा कि क्या मराठी होना हिंदू होना नहीं है?

राज ठाकरे ने अपने भाषण की शुरुआत स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के मुद्दे से की. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था, बल्कि यह देखने की कोशिश थी कि आप अब भी जाग रहे हैं या नहीं. इतनी बड़ी भाषा नीति लागू करने से पहले हमसे कोई राय नहीं ली गई. इन्हें लगता है कि पैसे के दम पर सबको खरीदा जा सकता है. ये आपको हल्के में ले रहे हैं."

BJP पर सीधा हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने अलग-अलग जगहों पर विरोधाभासी गठबंधन किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "अकोला में BJP ने AIMIM के साथ गठबंधन किया, बदनापुर में कांग्रेस के साथ. करीब 66 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए. एक ड्रग्स रैकेट से जुड़े व्यक्ति को टिकट दिया गया और नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप झेल रहे व्यक्ति को पार्षद बना दिया गया. यह हिम्मत आखिर आती कहां से है?"

राज ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला हमला

भाषण के दौरान राज ठाकरे ने LCD स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन भी दिखाया. उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र और देश में हालात तेजी से बदले. राज ठाकरे ने देश का नक्शा दिखाते हुए कहा, "2014 में गौतम अडानी की परियोजनाएं सीमित थीं, लेकिन 2025 तक ये कई गुना बढ़ गईं. पिछले दस सालों में अडानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए. महाराष्ट्र में भी उनका विस्तार लगातार बढ़ा है."

एयरपोर्ट को लेकर क्या बोले राज ठाकरे?

राज ठाकरे ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे को बंद करने की योजना बना रही है. उन्होंने दावा किया, "घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि कार्गो सेवाओं को पालघर के वाधवन पोर्ट के पास प्रस्तावित एयरपोर्ट में ले जाने की तैयारी है."

राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट की जमीन इतनी बड़ी है कि उसमें "करीब 50 से 60 शिवाजी पार्क मैदान समा सकते हैं." और सरकार इस कीमती जमीन को अडानी को बेचने की योजना बना रही है. राज ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ बताते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की.

मराठी और हिंदू मेयर का मुद्दा गर्म

इस बीच उद्धव ठाकरे ने मराठी और हिंदू मेयर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर फडणवीस कहते हैं कि मुंबई का मेयर हिंदू होगा, तो क्या वह यह जांचेंगे कि उद्धव हिंदू नहीं हैं. उद्धव ने सवाल उठाया कि क्या मराठी होना हिंदू होना नहीं है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को ताकतवर समझते हैं, लेकिन वे शेर नहीं बन सकते. शिवसेना को खत्म करने की कोशिश इसी सोच का नतीजा है. उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई उनके दादा प्रबोधनकार केशव ठाकरे के समय से चल रही है.

