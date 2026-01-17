कोहरे से फिर थमी ट्रेनों की रफ्तार, मगध एक्सप्रेस-पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है. दिल्ली हावड़ा रेल रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें एक बार फिर देर से चल रही हैं.

हालांकि, दिन के समय सूरज निकलने के साथ सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है लेकिन रात में पारा लुढ़ककर काफी नीचे चला जा रहा है. जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बता दें कि पिछले साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ही लगातार कोहरा पड़ रहा है.

कोहरे की वजह से रेल यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है. हालांकि, नए साल के दूसरे सप्ताह में ट्रेनों की परिचालन में कुछ सुधार जरूर हुआ था लेकिन अब एक बार फिर घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने लगी है. आलम यह है कि दिल्ली-हावड़ा रेल रूट के सर्वाधिक वेतन रेलवे स्टेशनों में सोमवार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली, लोकमान्य तिलक राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें कई-कई घंटे की देर से चल रही हैं.

वहीं, आज डीडीयू जंक्शन से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है.

> गाड़ी संख्या 12987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है

> गाड़ी संख्या 18104 जलियांवाला बाग एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है

आइए जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली देर से चल रही ट्रेनों की लिस्ट:

> गाड़ी संख्या 13151 जम्मूतवी कोलकाता एक्सप्रेस 6:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 4:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12802 दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 6:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12370 देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस 2:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13238 कोटा पटना एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15657 ब्रह्मपुत्र मेल 8 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13010 देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

