'केजरीवाल ने पहले ही चेतावनी दी थी', राहुल की PC पर बोले सौरभ भारद्वाज, दिल्ली की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा आरोप

दिल्ली आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो आरोप आज लगा रहे हैं, उन पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनावों से पहले ही चेतावनी दी थी.

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि चुनाव से पहले AAP समर्थक वोटरों की प्रोफाइलिंग की गई और उसके बाद उन्हें मतदाता सूची से हटाया गया. इन वोटरों के डिलीशन के लिए जो आवेदन दाखिल हुए, वे 'रैंडम व्यक्तियों' के नाम से किए गए थे, जबकि बाद में उन्हीं लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई ऐसा आवेदन डाला हो.

'अरविंद केजरीवाल ने पहले ही खुलासा कर दिया था'

उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह खुलासा किया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़े पैमाने पर वोटरों को हटाया और जोड़ा जा रहा है, जिससे लगभग 12% मतदाता प्रभावित हुए.

AAP का कहना है कि सिर्फ 15 दिनों (दिसंबर 2024) में नई दिल्ली सीट की वोटर लिस्ट में अचानक 10% नए नाम जोड़ दिए गए थे. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

Advertisement

बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर कहा, 'राहुल गांधी की आदत बन गई है झूठ बोलने की. उनके कई हिट-एंड-रन केस सामने आ चुके हैं. वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, जो आखिरकार फुलझड़ी निकली. चुनाव दर चुनाव जनता की ओर से नकारे जाने की उनकी हताशा बढ़ती जा रही है और इसी हताशा में वे अक्सर गलत और निराधार आरोप लगा बैठते हैं.'

उन्होंने कहा, 'बिना पूछे किसी का नाम नहीं काटा जा सकता. रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा में कांग्रेस के ही उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो संविधान को बचाने नहीं आए हैं. तो क्या वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस ने वोट चोरी की थी, जब उसी जगह कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था? बार-बार चुनाव आयोग को बदनाम करने का उनका प्रयास, कुछ लोगों के हिसाब से, बांग्लादेश-नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश जैसा दिखता है.'

'राहुल के पास विकास को लेकर कोई ठोस एजेंडा नहीं'

मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पलटवार किया. कंगना ने कहा कि राहुल गांधी के पास देश के विकास को लेकर कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में वोट चोरी का कोई सवाल ही नहीं उठता. लेकिन यूपी और बिहार का नाम लेकर राहुल गांधी केवल मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं.

Advertisement

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'जंगल में मोर नाचा किसने देखा' जैसी बातें करना, जनता को भरमाने की कोशिश है. कंगना ने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो उन्हें संवैधानिक अधिकार के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए. लेकिन इधर-उधर मंचों से बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित करना उनकी आदत बन चुकी है.

राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए?

बता दें कि राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि देशभर में वोट डिलीट करने और फर्जी वोट जोड़ने का काम एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर के जरिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कर्नाटक के आलंद में 6,018 वोट डिलीट कर दिए गए, जबकि मतदाताओं को इसकी जानकारी तक नहीं थी. वहीं महाराष्ट्र के राजुरा में फर्जी वोट जोड़े गए. राहुल ने कहा कि असली मतदाताओं के नाम का इस्तेमाल करके बाहर के मोबाइल नंबरों से आवेदन दाखिल किए गए और चुनाव आयोग ने सीआईडी को जरूरी तकनीकी जानकारी देने से भी इनकार कर दिया.

राहुल के मुताबिक, इस खेल का सबसे ज्यादा निशाना कांग्रेस के मजबूत बूथ बने. उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में जहां कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की थी, उन्हीं बूथों पर वोट डिलीट किए गए. राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों की रक्षा कर रहे हैं और आयोग को फोन नंबर व OTP का डेटा जारी करना चाहिए. उन्होंने यह भी दावा किया कि यह गड़बड़ी सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में की गई है.

---- समाप्त ----