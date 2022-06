Dotex कंपनी को लेकर विवाद क्यों चल रहा है? राहुल गांधी मामले से क्या कनेक्शन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है. तीन दिन सवाल-जवाब हो चुके हैं. अब शुक्रवार को फिर उनसे पूछताछ होने जा रही है. नेशनल हेरॉल्ड मामले में राहुल से ये पूछताछ हो रही है.

इस मामले में राहुल गांधी की मुसीबत कोलकाता की कंपनी Dotex की वजह से ज्यादा बढ़ गई है. इस कंपनी को लेकर दावा है कि इसने यंग इंडिया को एक करोड़ रुपये दिए थे. इसी कंपनी को लेकर ईडी ने भी कई सवाल दागे हैं. कुछ के जवाब राहुल दे पाएं हैं तो तो कुछ के उन्होंने जवाब नहीं दिए.

इस कंपनी को लेकर कई तरह की जानकारी सामने आई है. Dotex की नेट वर्थ 445,567,701 दर्ज की गई है. ये कंपनी RP- Sanjiv Goenka group के साथ जुड़ी हुई है. ये भी कहा जा रहा है कि इस कंपनी का स्वामित्व दो शेयरहोल्डिंग कंपनियां- Ritushree Vanijya Private LTD और Solty Commercial PVT LTD के पास है. बड़ी बात ये भी है कि Dotex कंपनी में दोनों Ritushree और Solty की 50 फीसदी हिस्सेदारी चल रही है. साल 2010 में ही ये दोनों कंपनियां Dotex के साथ जुड़ गई थीं. 2010 से पहले तक तो इस कंपनी की हिस्सेदारी 21 कंपनियों में बंटी हुई थी.

इस कोलकाता वाली कंपनी को लेकर बताया जा रहा है कि इसका ऑफिस आकशदीप नाम के एक अपार्टमेंट में मौजूद है. इसे पूरी तरह एक ऑफिस भी नहीं कहा जा रहा है क्योंकि कुल तीन कमरे हैं जहां से काम किया जाता है. यहां पर जो केयरटेकर रहते हैं, उनके मुताबिक पिछले 20 साल से इस जगह को गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं इस कंपनी के डायरेक्टर हेमंत गोयनका और सुनील भंडारी कभी-कबार यहां पर आते रहते हैं.

हेमंत गोयनका को लेकर जानकारी सामने आई है कि वे कई दूसरी कंपनियों में भी डायरेक्टर के पद पर बने हुए हैं. LLP, Linkplan Tradelink Pvt. Ltd, Ujala Agency Put. Ltd, Goodluck Dealcom Put. Ltd जैसी कंपनियों के साथ उनका नाम सामने आया है. इसी तरह सुनील भंडारी भी करीब 30 कंपनियों में बतौर डायरेक्टर जुड़े हुए हैं.

अंकित का इनपुट