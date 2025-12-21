scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र

पंजाब कैबिनेट ने केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य केंद्रीय योजनाओं में किए गए बदलावों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया है. मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी गरीबों के अधिकार छीनने और राज्यों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रही है.

Advertisement
X
पंजाब सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र. (Photo: PTI)
पंजाब सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र. (Photo: PTI)

केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) बिल, 2025 से बदलने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की है कि इस मुद्दे पर चर्चा करने और प्रस्ताव पारित करने के लिए 30 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा.

हर्पाल चीमा ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'बीजेपी गरीबों के अधिकार छीनने के लिए बदलाव कर रही है. इस पर चर्चा करने के लिए हम 30 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र बुला रहे हैं. हमें मनरेगा के नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी की मानसिकता पर आपत्ति है, जो गरीबों के अधिकारों पर हमला कर रही है.'

अर्थव्यवस्था को हो रहा है नुकसान

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Aaj Tak: Heavy losses due to flooding in Punjab, demand for a package from the center.
पंजाब में बाढ़ से भारी नुकसान, वित्त मंत्री ने केंद्र पर लगाया ये आरोप
punjab flood donation to cm relief fund
सरकारी कर्मचारियों ने CM Relief Fund में दिए ₹50 लाख
बाढ़ पीड़ितों के लिए पंजाब के सरकारी कर्मचारियों ने दिए 50 लाख (File Photo: PTI)
पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सरकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिए 50 लाख
Punjab government minister Harpal Singh Cheema
पंजाब में 'युद्ध नशे के विरुद्ध' कैंपेन में अब तक 16 हजार से ज्यादा अरेस्ट, 622 KG हेरोइन बरामद
वित्त मंत्री हरपाल चीमा के साथ CM भगवंत मान
पंजाब सरकार ने पेश किया बजट, महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने के वादे का जिक्र नहीं

चीमा ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र की योजनाओं में ऐसे बदलाव ला रही है जो राज्यों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जिस पर चर्चा के लिए हमने विशेष सत्र बुलाया.

उन्होंने कहा, 'बीजेपी राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रही है और लगातार ऐसे बदलाव कर रही है जो गरीबों को प्रभावित करते हैं.' 

Advertisement

वहीं, केंद्र सरकार का दावा है कि नया बिल ग्रामीण रोजगार को मजबूत करेगा और 125 दिनों की गारंटी देगा, लेकिन विपक्षी दल इसे मनरेगा की मूल भावना पर हमला बता रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement