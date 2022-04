कौन हैं ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी? जिनसे भगवंत सिंह मान की मुलाकात पर हो रहा बवाल

पंजाब के नए-नए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी से मुलाकात कर विवाद में फंस गए हैं. बीजेपी नेता और पूर्व सेना प्रमुख जनरल जेजे सिंह ने मान और ढेसी की मुलाकात पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ढेसी का स्टैंड हमेशा से एंटी-इंडिया रहा है. जनरल जेजे सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को साफ करना चाहिए कि क्या वो ढेसी के 'अलगाववादी और भारत विरोधी' विचारों का समर्थन करती है?

ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से भी मुलाकात की थी. तनमनजीत सिंह ढेसी ब्रिटने की लेबर पार्टी के सांसद हैं. वो 2017 के आम चुनाव में ग्रेवशाम सीट से सांसद चुने गए थे. इससे पहले ढेसी यहां के मेयर थे. पगड़ी धारण करने वाले ढेसी ब्रिटेन के पहले सिख सांसद हैं. ढेसी पर खलिस्तान समर्थन होने के आरोप लगते रहे हैं.

Grateful to #Punjab Chief Minister @BhagwantMann for warmth with which he received me at his Chandigarh residence.



We, @raghav_chadha and Dr Nijjar MLA discussed at length NRI hopes, anxieties and desire to see the Punjab progress.

He assured me his best to address these issues. pic.twitter.com/hbCXNqFMbF