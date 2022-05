कांग्रेस के साथ फिर काम नहीं करेंगे प्रशांत किशोर, हाथ जोड़कर बोले- मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया

कांग्रेस का ऑफर ठुकराकर अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं. उनके बयान लगातार चर्चा का विषय बन रहे हैं और उन पर बहस भी हो रही है. सोशल मीडिया पर उनका एक और वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. उस वीडियो में प्रशांत कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं. वे कसम खा रहे हैं कि वे कांग्रेस के साथ कभी काम नहीं करेंगे.

वायरल वीडियो में प्रशांत कहते सुनाई दे रहे हैं कि 2011 से 2021 तक मैं 11 चुनावों के साथ जुड़ा हुआ था, सिर्फ एक चुनाव ही हारे जो कांग्रेस के साथ लड़ा था. उसके बाद से ही मैंने कसम खा ली थी कि कांग्रेस के साथ काम नहीं करने वाला हूं. उन्होंने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब कर दिया. प्रशांत ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खुद तो सुधर नहीं रही है, दूसरों को भी डुबो देगी. उनका ये तंज काफी मायने रखता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस में जाने का ऑफर ठुकरा दिया था. उनकी तरफ से 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को एक रोडमैप दिया गया था, प्रेसेंटेशन भी दिखाई गई थी. तब हाईकमान प्रशांत को पार्टी में शामिल करना चाहता था. लेकिन पीके ने साफ इनकार करते हुए उस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया.

#WATCH | From 2011-2021, I was associated with 11 elections and lost only one election that is with Congress in UP. Since then, I've decided that I will not work with them (Congress) as they have spoiled my track record: Poll strategist, Prashant Kishor in Vaishali, Bihar (30.05) pic.twitter.com/rQcoY1pZgq