पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुरली मनोहर जोशी को दी जन्मदिन की बधाई, कल्याण सिंह से की फोन पर बात

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे मुरली मनोहर जोशी का आज जन्मदिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बीजेपी के दिग्गज नेता को बधाई दी और बतौर सांसद-मंत्री किए गए उनके कामों की तारीफ की.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. वो देश के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं में से एक हैं. अपने जीवन में लगातार देश के विकास के लिए काम किया है. बतौर मंत्री और सांसद भी मुरली मनोहर जोशी का काम शानदार रहा है’.

Birthday greetings to @drmmjoshibjp Ji, one of India’s senior most and respected leaders. Throughout his life he has worked towards India’s development. He made exemplary contributions as a Minister as well as Parliamentarian. May he lead a long and healthy life.