पीएम मोदी बोले- हर चीज में सरकार का दखल बढ़ाता है समस्या, सेल्फ रेगुलेशन पर जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में नीति आयोग से जुड़े सदस्य भी शामिल हुए. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि PM ने कहा कि हर चीज में सरकार का दखल समाधान की बजाय समस्या बढ़ाता है, इसलिए सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दिया जा रहा है.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यहां कहा कि देश का बजट सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर स्टेकहोल्डर का इसमें योगदान होना चाहिए. हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है. देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में जुटी है और अभी तक कई बड़े रिफॉर्म किए जा चुके हैं.

Speaking on steps taken to boost trade and industry in this year’s Budget. https://t.co/btKphbcypc