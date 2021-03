स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साये में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आज शामिल होंगे राजनाथ, कल PM मोदी का संबोधन

गुजरात के केवड़िया में आज से सैन्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है. शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे और संबोधित करेंगे. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना है. पीएम मोदी शुक्रवार देर शाम को ही केवड़िया पहुंचेंगे.

Leaving for Kevadia, Gujarat on a two day visit. Shall attend the Combined Commanders’ Conference, where India’s security situation and defence preparedness would be reviewed. Looking forward to it.