PM मोदी को आज मिलेगा खास सम्मान, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवॉर्ड से होंगे सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को एक खास अवॉर्ड से नवाज़ा जाएगा. वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की ओर से पिछले कुछ वक्त में जो काम किया गया है, उसके मद्देनज़र पीएम मोदी को CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award दिया जा रहा है.



भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे पीएम मोदी को ये सम्मान दिया जाएगा. इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक में की-नोट एड्रेस भी देंगे.



जानकारी के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एनर्जी प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता है. इस बार ये इवेंट 1 से 5 मार्च के बीच वर्चुअली तरीके से आयोजित किया जा रहा है.

PM Shri @narendramodi will deliver keynote address at the Cambridge Energy Research Associates Week 2021. He will also receive the CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award at 7 pm on 5th March 2021.



