PM मोदी और पुतिन के बीच हुई फोन पर बातचीत, रूसी राष्ट्रपति को दिया भारत आने का न्योता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज (शुक्रवार) को विस्तार से फ़ोन पर बातचीत हुई है. इस दौरान दोनों के बीच यूक्रेन जंग, द्विपक्षीय एजेंडे और रणनीतिक साझेदारी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मेरी आज मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई. इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर नवीनतम घटनाक्रम साझा किया, जिसे लेकर मैंने उनका धन्यवाद किया. हम अपने द्विपक्षीय एजेंडे के डेवलपमेंट की समीक्षा की. भारत-रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया गया. मैंने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में भारत आने का निमंत्रण भी दिया.'

Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged… — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025

खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से भी फोन पर बातचीत की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. मैं मेरी ब्राजील यात्रा को यादगार बनाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. हम अपने व्यापार, एनर्जी, तकनीक, रक्षा और हेल्थ आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'

