PM मोदी और पुतिन के बीच हुई फोन पर बातचीत, रूसी राष्ट्रपति को दिया भारत आने का न्योता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की. इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संकट से जुड़ी ताजा स्थिति की जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने पुतिन को भारत आने का भी न्योता दिया है.

यूक्रेन मुद्दे पर पीएम मोदी और पुतिन की हुई बातचीत (File Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आज (शुक्रवार) को विस्तार से फ़ोन पर बातचीत हुई है. इस दौरान दोनों के बीच यूक्रेन जंग, द्विपक्षीय एजेंडे और रणनीतिक साझेदारी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मेरी आज मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई. इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर नवीनतम घटनाक्रम साझा किया, जिसे लेकर मैंने उनका धन्यवाद किया. हम अपने द्विपक्षीय एजेंडे के डेवलपमेंट की समीक्षा की. भारत-रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया गया.  मैंने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल के अंत में भारत आने का निमंत्रण भी दिया.'

खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से भी फोन पर बातचीत की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. मैं मेरी ब्राजील यात्रा को यादगार बनाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. हम अपने व्यापार, एनर्जी, तकनीक, रक्षा और हेल्थ आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.' 

---- समाप्त ----
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा से फ़ोन पर ऐसे समय बातचीत हुई है जब भारत का अमेरिका के साथ टैरिफ़ को लेकर टकराव चल रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ़ लगाए जाने और डेड इकॉनमी कहे जाने को लेकर रिश्तों में कड़वाहट आ गई है.

