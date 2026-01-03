Aaj ka Rashifal 4 जनवरी 2026: कुंभ राशि वाले आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि

और पढ़ें

आज भावनात्मक मामलों में संवेदनशीलता अधिक रह सकती है. अनावश्यक बातचीत और दूसरों की बातों में उलझने से बचना बेहतर रहेगा. वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे. भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखेगी. धैर्य और विवेक से लिए गए फैसले आगे चलकर लाभकारी साबित होंगे.

शुभ अंक: 1, 6, 7, 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और “ॐ घृणिः सूर्याय नमः” का जाप करें.

वृष राशि

सामाजिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. परिवार और करीबी लोगों की खुशी आपकी प्राथमिकता होगी. जल्दबाजी और अहंकार से दूरी बनाए रखें. आज का दिन इच्छित उपलब्धियां दिला सकता है. भाईचारे और सहयोग की भावना मजबूत होगी. प्रभाव और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग हैं. आलस्य त्यागकर सक्रियता बनाए रखना जरूरी है.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 4, 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना कर सूखे मेवों का दान करें.

मिथुन राशि

परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और उत्सव जैसा माहौल बनेगा. करियर और व्यापार में गति आएगी. वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे. अतिथियों का आगमन संभव है. बड़े लक्ष्य तय करने का समय है.

शुभ अंक: 1, 4, 5, 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: सूर्य उपासना के साथ जरूरतमंदों की सहायता करें.

कर्क राशि

घर-परिवार की सुविधाओं पर ध्यान देंगे. कला और रचनात्मकता से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी. बातचीत और निर्णय में धैर्य जरूरी रहेगा. भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. नए प्रयासों की शुरुआत के योग हैं. संपर्क और संवाद से लाभ मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 6

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और मन को शांत रखें.

सिंह राशि

विदेश या बाहरी संपर्कों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे. धार्मिक और दान-पुण्य में रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, इसलिए संयम रखें.

शुभ अंक: 1, 4, 7

शुभ रंग: माणिक्य

आज का उपाय: सूर्य पूजा करें और सहयोग की भावना रखें.

Advertisement

कन्या राशि

कारोबारी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे और मेहनत का फल मिलेगा. प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. खर्च पर नियंत्रण और अनुशासन जरूरी रहेगा. नए अवसर सामने आ सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 4, 5, 6

शुभ रंग: पिस्ता रंग

आज का उपाय: सूर्यदेव की आराधना कर बड़ों का सम्मान करें.

तुला राशि

सरकारी या प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनेगा. करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का मौका मिलेगा.

शुभ अंक: 4, 6

शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और सेवा भाव रखें.

वृश्चिक राशि

भाग्य का साथ मिलेगा. संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा. व्यापार में उछाल संभव है. यात्रा के योग बन सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 6, 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: सूर्य पूजा के साथ जरूरतमंदों की मदद करें.

धनु राशि

दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. जोखिम भरे फैसलों से बचना जरूरी है. लेनदेन में सावधानी रखें. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. बड़ों की सलाह लाभकारी होगी. संयम और सतर्कता से दिन बेहतर बनेगा.

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: सूर्यदेव की उपासना करें और धैर्य बनाए रखें.

Advertisement

मकर राशि

साझेदारी और संबंधों में मजबूती आएगी. लक्ष्य समय से पहले पूरे करने का प्रयास रहेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. स्थिरता और लाभ के योग हैं.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: मड कलर

आज का उपाय: सूर्य पूजा करें और जिम्मेदारियों को निभाएं.

कुंभ राशि

कामकाज में सतर्कता जरूरी है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. बहकावे में आने से बचें. खानपान और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सोच-समझकर कदम उठाने से नुकसान टलेगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और नियमों का पालन करें.

मीन राशि

मित्रों और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. पेशेवर जीवन में सहजता रहेगी. रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता से लाभ होगा. प्रेम और भावनात्मक मामलों में सफलता मिल सकती है.

शुभ अंक: 1, 3, 6

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: सूर्यदेव की पूजा करें और सहयोग की भावना रखें.

---- समाप्त ----