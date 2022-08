पीएम मोदी ने चपरासी-सफाईकर्मियों की बेटियों से बंधाई राखी, आशीर्वाद पाकर खिल उठा बच्चियों का चेहरा

देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी. पीएम ने अपने आवास पर बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया. इस दौरान PMO में काम करने वाले सफाईकर्मियों, चपरासी, माली, ड्राइवर की बेटियों ने पीएम मोदी को राखी बांधी.

इतना ही नहीं पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चियों से उनका नाम और हालचाल पूछा. पीएम का आशीर्वाद पाकर बच्चियों के चेहरे खिल उठे. पीएम मोदी ने बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाने की फोटो भी शेयर की हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi celebrated #RakshaBandhan with young girls today at his residence in Delhi.



This was a special Rakshabandhan as these girls were the daughters of sweepers, peons, gardeners, drivers, etc working at PMO.



(Video Source: PMO) pic.twitter.com/eSvd6gsgHb