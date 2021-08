प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थोड़ी देर में वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे. इस बैठक का विषय ‘इंडिया@75: गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टूगेदर फॉर आत्‍मनिर्भर भारत’ है.

सीआईआई की वार्षिक बैठक

सीआईआई की वार्षिक बैठक 2021 दो दिन के लिए 11-12 अगस्‍त को आयोजित की जाएगी. इस बैठक को विशेष अंतरराष्‍ट्रीय अतिथि वक्‍ता के तौर पर सिंगापुर के उपप्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के लिए समन्‍वय मंत्री हेंग स्‍वी कीत संबोधित करेंगे.

Hon’ble PM Shri @narendramodi will address the #CIIAnnualSession2021 on the theme 'India@75: Government and Business Working Together for #AatmaNirbharBharat' today at 4:30 PM.



