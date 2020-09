USISPF में आज पीएम मोदी का संबोधन, भारत-अमेरिका के रिश्तों पर देंगे मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार रात नौ बजे भारत-अमेरिका संबंधों पर होने वाले एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी की ओर से सुबह ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई. कोरोना संकट काल में आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में पीएम का संबोधन काफी मायने रखता है.



पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज शाम USISP फोरम को संबोधित करूंगा. रात नौ बजे जरूर जुड़ें.

Looking forward to address the @USISPForum #USIndiasummit2020. Will be sharing my views on ‘Navigating New Challenges.’



Do join live this evening, 3rd September, at 9 PM India time. https://t.co/2ADyPYqoQf