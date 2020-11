LIVE: 15वां G-20 शिखर सम्मेलन शुरू, थोड़ी देर में होगा PM मोदी का संबोधन

कोरोना संकट के बीच 15वें जी-20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज शनिवार को हो गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे. सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान करेंगे.

शिखर सम्मेलन को 'सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास' विषय पर आयोजित किया जा रहा है. 21-22 नवंबर तक चलने वाला यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल हो रहा है.

LIVE: The #G20RiyadhSummit opening remarks by The Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud. https://t.co/KDY6pyQg1E