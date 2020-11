15वें G-20 शिखर सम्मेलन का आज से आगाज, पीएम मोदी करेंगे शिरकत

15वें जी-20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज शनिवार से होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे. इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग सलमान करेंगे. शिखर सम्मेलन को 'सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास' विषय पर आयोजित किया जा रहा है. 21-22 नवंबर तक चलने वाला यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल होगा.

जी-20 देशों के लीडर्स की ये इस साल की दूसरी बैठक है. इससे पहले इसी साल मार्च में बैठक हुई थी. आज से शुरू हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन का फोकस कोरोना महामारी के प्रभावों, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कदमों पर होगा.

The #G20RiyadhSummit historic virtual Family Photo, projected on the walls of At-Turaif District in Ad-Diriyah.



الصورة الجماعية التاريخية الافتراضية لقمة قادة #مجموعة_العشرين، والتي عرضت على جدران حي الطريف في الدرعية. pic.twitter.com/gYtLorIYTb