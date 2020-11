नगरोटा एनकाउंटर पर बोले PM मोदी- सुरक्षा बलों की बहादुरी ने नाकाम की हमले की नापाक साजिश

नगरोटा एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों के सफाए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है. उनकी सतर्कता के कारण जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों पर हमले की नापाक साजिश को हराया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरोटा एनकाउंटर और सुरक्षा बलों की बहादुरी को लेकर आज शुक्रवार को 2 ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का सफाया और उनके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों तथा विस्फोटकों की बरामदगी यह संकेत देती है कि तबाही और विनाश के उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है.'

Neutralising of 4 terrorists belonging to Pakistan-based terrorist organisation Jaish-e-Mohammed and the presence of large cache of weapons and explosives with them indicates that their efforts to wreak major havoc and destruction have once again been thwarted.