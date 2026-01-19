scorecardresearch
 
PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को पालम एयरपोर्ट पर किया रिसीव

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज दिल्ली पहुंचे हैं.

पीएम मोदी ने शेख मोहम्मद अल नहयान का स्वागत किया (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज, 19 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं. यह दौरा महज दो घंटे का है. 

pm modi sheikh mohammad bin zayed

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उच्चस्तरीय वार्ता होनी है. 

modi dubai sheikh

राष्ट्रपति बनने के बाद यह शेख मोहम्मद का तीसरा भारत दौरा है और पिछले एक दशक में उनकी यह पांचवीं यात्रा है. यह दौरा भारत-UAE संबंधों में एक और मील का पत्थर माना जा रहा है, जो हाल के वर्षों में हुए उच्चस्तरीय दौरों, जैसे सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा से मिले 'मोमेंटम' को और आगे बढ़ाएगा. 

दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा हितों के लिए नई दिशा तय करेंगे.

बढ़ता रणनीतिक भरोसा और उच्चस्तरीय दौरे

भारत और UAE के बीच का रिश्ता महज व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहरे रणनीतिक भरोसे पर आधारित है. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर संवाद बढ़ा है. सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद और अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की भारत यात्रा ने इस साझेदारी को नई ऊंचाई दी है. आज की यह यात्रा उसी कड़ी का हिस्सा है, जो रक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगी.

यह भी पढ़ें: आज भारत दौरे पर आएंगे UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन-जायद अल नहयान, PM मोदी संग अहम बैठक

आर्थिक साझेदारी और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर

दोनों देश एक-दूसरे के शीर्ष व्यापारिक और निवेश साझेदार हैं. व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA), स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) प्रणाली और द्विपक्षीय निवेश संधि ने आपसी व्यापार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया है. इस यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, विशेषकर दीर्घकालिक तेल आपूर्ति और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने पर चर्चा होगी. भारत के लिए UAE न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का भी बड़ा माध्यम है.

