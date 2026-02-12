scorecardresearch
 
'PM मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', ट्रंप के इस बयान पर आई भारत की प्रतिक्रिया

पिछले साल अक्टूबर में दिए गए राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर दिख रहा है. अब भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान पर अपना आधिकारिक जवाब दिया है. MEA ने कहा है कि इस वीडियो पर उचित एक्शन लिया जाएगा.

पीएम मोदी को लेकर ट्रंप का ये बयान अक्टूबर में आया था. (Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चर्चित बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है. ट्रंप का ये पुराना बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को लेकर दिया गया था. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इस मामले में "उचित कार्रवाई" की जाएगी. 

ट्रंप ने पिछले साल अक्टूबर में यह अजीब बात कही थी. ये उस समय की बात है जब भारत की रूस से तेल खरीद को लेकर US-भारत के रिश्तों में तनाव था. 

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट का वीडियो नहीं देखा है, MEA ने कहा कि वह इस मामले में सही एक्शन लेगा.

हम उस पर सही एक्शन लेंगे

विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ट्रंप के कमेंट के बारे में पूछा गया था. 

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा, “मैंने वीडियो नहीं देखा है... हालांकि अगर ऐसा कोई वीडियो है, चाहे वह सच हो या झूठ, हम उस पर सही एक्शन लेंगे.”

ट्रंप ने कब दिया था बयान

बेतुके और बेबाक बयान देने के लिए चर्चित US प्रेसिडेंट ने यह बात 15 अक्टूबर, 2025 को कही थी. हालांकि ये वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया में दिख रहा है. तब उन्होंने PM मोदी की तारीफ भी की थी, तब ट्रंप ने दावा किया था कि भारत ने US को रूस से तेल खरीदना बंद करने का भरोसा दिया है. इस दौरान ट्रंप अपने अंदाज में शेखी बघार रहे थे. हालांकि भारत ने ऐसे किसी पक्के भरोसे से इनकार कर दिया था. 

भारत ने हमेशा कहा है कि उसके लिए 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है और भारत इसी को ध्यान में रखकर काम करेगा.

तब  व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने PM मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें "महान व्यक्ति" और समय की कसौटी पर खरा उतरा नेता बताया. फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि PM मोदी "ट्रंप से प्यार करते हैं."

फिर US प्रेसिडेंट ने एक सेकंड रुककर सोचा. ट्रंप ने तुरंत जोर दिया कि "प्यार" शब्द को अलग तरह से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह PM मोदी का 'पॉलिटिकल करियर' बर्बाद नहीं करना चाहते.

"मोदी एक महान आदमी हैं.वह ट्रंप से प्यार करते हैं... मैं नहीं चाहता कि आप प्यार शब्द को अलग तरह से लें. मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता," ट्रंप ने अपने अनोखे अंदाज़ में हंसते हुए कहा.

ट्रंप की यह बात 17 सितंबर को PM मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के कुछ दिनों बाद आई थी. जब भारत-US के रिश्ते धीरे-धीरे पटरी पर आ रहे थे. 

---- समाप्त ----
