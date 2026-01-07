scorecardresearch
 
'भारत की सुधार एक्सप्रेस स्पीड पकड़ रही', GDP ग्रोथ पर बोले पीएम मोदी

जीडीपी के ताजा अनुमान सामने आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की आर्थिक नीतियों का भरोसा जताया है. 2026 में 7.4 फीसदी ग्रोथ के अनुमान को उन्होंने सुधारों की रफ्तार से जोड़ा. निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और मांग आधारित नीतियों के सहारे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की आर्थिक नीतियों का भरोसा जताया (सांकेतिक फोटो)

भारत के जीडीपी नंबर्स पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है. वित्त वर्ष 2026 में अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है. इसपर पीएम ने कहा कि भारत की 'सुधार एक्सप्रेस' स्पीड पकड़ रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' तेजी पकड़ रही है. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और वित्त वर्ष 2026 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, 'भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार रफ्तार पकड़ रही है. यह एनडीए सरकार के व्यापक निवेश प्रयासों और मांग आधारित नीतियों से आगे बढ़ रही है.'

बता दें कि बुधवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है. यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7.3 फीसदी के अनुमान और सरकार के शुरुआती 6.3 से 6.8 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं, डिजिटल पब्लिक गुड्स और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ जैसे क्षेत्रों में काम कर देश को समृद्ध बनाने का सपना पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं.

