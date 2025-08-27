scorecardresearch
 

'TMC विधायक की​ गिरफ्तारी से पता चला चोर कौन है', सुवेंदु अधिकारी का CM ममता पर तंज

नंदीग्राम में गणेश पूजा के एक कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ममता के विधायक जिबन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी (स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा) ने साबित कर दिया कि चोर कौन है.

पश्चिम बंगाल के एलओपी और नंदीग्राम से बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी. (Photo: X/@BJP4Bengal)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर केंद्र से मिलने वाले फंड की लूट का आरोप लगाने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया. ममता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं करती थीं, जो उनके पद और बंगाल की जनता का अपमान करती है. दूसरी ओर, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक जिबन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी का हवाला देकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा.

पूर्वी बर्दवान जिले में मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करती हूं और उम्मीद करती हूं कि वह भी मेरे पद का सम्मान करेंगे. उन्होंने क्यों कहा कि बंगाल का हर नागरिक चोर है और इसलिए केंद्र ने फंड रोक दिया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार की डबल इंजन सरकारें सबसे बड़ी चोर हैं. उनका ध्यान वहां होना चाहिए.'

सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर पलटवार

उसी दिन, नंदीग्राम में गणेश पूजा के एक कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'ममता के विधायक जिबन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी (स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा) ने साबित कर दिया कि चोर कौन है. ममता पहले यह स्पष्ट करें कि लीप्स एंड बाउंस संगठन किसका है. यह उनके परिवार का संगठन है, जिसमें उनके परिवार के चार सदस्य- अभिषेक बनर्जी, अमित बनर्जी, लता बनर्जी और रुचिरा बनर्जी- निदेशक हैं. ईडी ने उस संपत्ति को जब्त किया है. असल में, चोर की मां की आवाज सबसे तेज होती है.'

यह भी पढ़ें: 'केंद्र का पैसा बंगाल की जनता तक नहीं, TMC के पास जा रहा...', पीएम मोदी का ममता सरकार पर निशाना

ममता बनर्जी के 'चुनाव आयोग बीजेपी की लॉलीपॉप की तरह व्यवहार न करे' वाले बयान पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा, 'वह कोर्ट जाएं, यह सब कोर्ट के आदेश से हुआ है. हम बंगाल में एक राष्ट्रवादी सरकार लाना चाहते हैं, जो विकास करे और सभी की रक्षा करे. हम वही करना चाहते हैं जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं. गुजरात में जैसा रोजगार और औद्योगीकरण हो रहा है, वैसा बंगाल में करना हमारा सपना है. असम सरकार की तरह अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों और रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजना हमारा लक्ष्य है. लैंड जिहाद और लव जिहाद के नाम पर देश को बर्बाद किया जा रहा है.' 

यह भी पढ़ें: माइग्रेंट लेबर्स के लिए ममता बनर्जी की 'श्रमश्री स्कीम'... लौटने पर 12 महीने तक देंगी 5000 रुपये

अधिकारी ने हिंदुओं से की एकजुटता की अपील

सुवेंदु अधिकारी ने सनातनी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, 'आपको बंटना नहीं है. ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हों, रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम जैसे संगठन हों, अगर आप एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे. मुर्शिदाबाद की तरह आप भी कट सकते हैं. एकता ही आपकी सुरक्षा है.' नंदीग्राम के बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में हिंदू आबादी के घटने पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, '1951 में पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी 85% थी, 2011 में यह घटकर 73% हो गई. 2027 में होने वाली जनगणना के परिणाम 2031 में आएंगे, तब हमारी आबादी 65% तक सिमट जाएगी. अगर 2041 में जनगणना हुई, तो हिंदू आबादी 50% से नीचे चली जाएगी. यह नोट कर लें. सवाल यह है कि क्या अगली पीढ़ी गणेश पूजा कर पाएगी?'

