'केंद्र का पैसा बंगाल की जनता तक नहीं, TMC के पास जा रहा...', पीएम मोदी का ममता सरकार पर निशाना

PM Narendra Modi in Kolkata: बिहार के गयाजी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है. प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास किया. इसमें मुख्य रूप से तीन नए मेट्रो रूट्स शामिल हैं. इसके अलावा, हवाड़ा स्टेशन पर सब-वे का उद्धाटन और 7.2 किमी लंबा कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क भारत में है.

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुईं. लेकिन, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेट्रो रूट्स के उद्धाटन को लेकर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'भारत के रेल मंत्री के रूप में, मुझे कोलकाता में कई मेट्रो रेल कॉरिडोर की योजना बनाने और उन्हें मंजूरी देने का सौभाग्य मिला. यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने हर स्तर पर कार्य किया. मुझे गर्व है कि बाद में, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में, मैंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई.'

प्रधानमंत्री ने कहा, नोआपारा-जय हिंद से विमानबंदर तक के मेट्रो का मैं आनंद लेकर आया हूं. इस दौरान बहुत सारे साथियों से मिलने का अवसर मिला. हर किसी को खुशी है कि कोलकाता का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधुनिक हो रहा है. छह लेन का कोना एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास किया गया. हजारों करोड़ रुपये के इन प्रोजेक्ट्स के लिए कोलकाता और बंगाल के लोगों को बधाई.

Advertisement

उन्होंने कहा, कोलकाता जैसे शहर भारत के इतिहास और हमारे भविष्य दोनों की समृद्ध पहचान है. आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ा रहा है तो दम दम, कोलकाता जैसे शहरों की भूमिका बेहद अहम है. इसलिए आज का संदेश मेट्रो के उद्धाटन और एक्सप्रेसवे के शिलान्यास से भी बड़ा है. ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत अपने शहरों का कैसे कायाकल्प कर रहा है. आज भारत के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी के प्रयास हो रहे हैं. इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट्स और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या की लगातार बढ़ाई जा रही है.

पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है. इसलिए जब तक बंगाल का विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी. इसलिए बीते ग्यारह सालों में केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद की है. बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की यूपीए सरकारों ने अपने 10 साल में दिया था, उससे तीन गुना ज्यादा से पैसा भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गया जी में PM मोदी के कार्यक्रम में दिखे RJD के दो विधायक, बिहार में 'पाला बदलने' की अटकलें तेज

उन्होंने कहा, रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ाया गया है. लेकिन बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है. चुनौती है कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा लूट लिया जाता है. विकास कार्यों का पैसा आम लोगों पर खर्च नहीं किया जाता. जो धनराशि मिलती है उसे टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा लूट लिया जाता है. बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो तेजी से विकास होगा. टीएमसी की वजह से बंगाल का विकास रुका है.

कौन से हैं तीन नई मेट्रो रूट्स?

नोआपारा-जय हिंद विमानबंदर (पीली लाइन): यह पहली बार होने जा रहा है कि कोलकाता एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिससे आने यात्रियों को बड़ा फायदा होने जा रहा है.

सियालदाह-एस्प्लेनेड (ग्रीन लाइन): कोलकाता के दो सबसे व्यस्त रेलवे हब - हावड़ा और सियालदह को जोड़ा जाएगा. पहले हावड़ा और सियालदह के बीच कोई यात्रा करना चाहता तो 40 मिनट लगते, लेकिन ग्रीन लाइन की मदद से अब महज 11 मिनट लगेंगे.

बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय: ये रूट कोलकाता में आईटी हब, दफ्तर और रिहायशी इलाकों को जोड़ता है, जिससे कामगारों और छात्रों को यात्रा करने में मदद मिलेगी.

---- समाप्त ----