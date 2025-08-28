scorecardresearch
 

नहीं ये वॉर मोदी का नहीं! ये बयान और आंकड़े गवाह हैं कि झूठ बोल रहे हैं ट्रंप और उनके सहयोगी पीटर नवारो

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का हालिया बयान न सिर्फ तथ्यों से परे है बल्कि रूस-यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका को भी नजरअंदाज करता है. नवारो को भारत की कूटनीति, व्यापार और राजनीति पर गौर करने की जरूरत है.

भारत हमेशा रूस-यूक्रेन के बीच शांति का पक्षधर रहा है (Photo: ITG)
भारत हमेशा रूस-यूक्रेन के बीच शांति का पक्षधर रहा है (Photo: ITG)

व्हाइट हाउस के सलाहकार और डोनाल्ड ट्रंप के एक वरिष्ठ सहयोगी पीटर नवारो ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष असल में 'मोदी वॉर' है. साथ ही उन्होंने भारत पर सस्ती दरों पर तेल की खरीदारी करके रूस के युद्ध को हवा देने का आरोप लगाया. ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में नवारो ने कहा कि अगर भारत, रूसी तेल खरीदना बंद कर देता है, तो उसे अमेरिकी टैरिफ में सीधे 25% की छूट मिल जाएगी. लेकिन तथ्य और भारत का रुख नवारो के आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं.

रूस-यूक्रेन के बीच शांति का समर्थक

भारत ने लगातार यह कहा है कि रूस-यूक्रेन विवाद का समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही किया जा सकता है और भारत ने हमेशा से शांति की अपील की है. रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के बाद 24 फरवरी 2022 को अपने पहले बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा था, 'भारत यूक्रेन के हालिया घटनाक्रमों से बेहद चिंतित है. हम तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हैं और सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने की अपील करते हैं. भारत यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है.' 

इसी तरह जुलाई 2022 में एससीओ के समरकंद शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि 'यह युद्ध का युग नहीं है.' यह बयान उन्होंने 16 जुलाई 2022 को दिया था. 

पुतिन और जेलेंस्की दोनों से मिले थे मोदी

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों जैसे पश्चिमी देशों के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ा रहा और संघर्ष को सुलझाने में किसी भी संभावित मदद के लिए रूस और यूक्रेन के साथ भी संपर्क बनाए हुए है.  साल 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में मास्को का दौरा किया और राष्ट्रपति पुतिन से कहा, 'युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता.' इसके बाद, अगस्त 2024 में, वह यूक्रेन के कीव गए और इस संघर्ष के संभावित समाधान में भारत की तरफ से मदद का ऑफर दिया.

ये भी पढ़ें: 'ये मोदी का युद्ध है...', अमेरिकी डिप्लोमैट ने भारत से जोड़ा रूस-यूक्रेन वॉर, टैरिफ कम करने को रखी ये शर्त

कीव यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की. विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, 'यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन को अपनी हालिया यूक्रेन यात्रा के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बातचीत और कूटनीति के पक्ष में भारत के मजबूत रुख को दोहराया और शांति की जल्द वापसी का पूर्ण समर्थन किया.'

रूस के साथ भारत के मजबूत संबंध

इस तथ्य को भी नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि भारत, रूस के साथ एक दीर्घकालिक 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' रखता है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी और 2010 में इसे और मज़बूत किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र सुधारों जैसे वैश्विक मुद्दों पर पारस्परिक रणनीतिक स्वायत्तता और सहयोग पर ज़ोर देते हैं. यह साझेदारी रूस-यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी कायम रही है, जहां भारत ने रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों से दूरी बनाए रखी और पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार कर दिया.

रूसी तेल आयात पर भारत का रुख को 1.4 अरब लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने और अस्थिरता के बीच वैश्विक कीमतों को स्थिर रखने के एक संप्रभु अधिकार के रूप में पेश किया गया है. नवारो इस दावे को नज़रअंदाज़ करते हैं, जबकि भारत ने 2022 से रियायती कच्चे तेल की खरीद करके 17-25 अरब डॉलर बचाए हैं, जिससे कीमतों में 2022 के 137 डॉलर प्रति बैरल के शिखर से आगे बढ़ने से रोका जा सका है.

अमेरिका ने पहले भी बाजारों को स्थिर करने के लिए ऐसी खरीद को प्रोत्साहित किया है, और भारत के विदेश मंत्रालय ने 2024 में यूरोपीय संघ के 67.5 अरब यूरो के रूसी माल व्यापार और अमेरिका की ओर से रूसी यूरेनियम और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट का हवाला देते हुए उसके झूठ को उजागर किया है.

खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

नवारो को आर्थिक तथ्यों पर भी गौर करना चाहिए. भारत का औसत लागू टैरिफ दर लगभग 4.59% है (विश्व बैंक, 2022 डेटा, 2024-2025 में कोई बड़ा बदलाव नहीं), जो नवारो के 'दुनिया में सबसे अधिक' दावे से बहुत कम है; जबकि साधारण औसत MFN टैरिफ 16.2% और बाध्य दरें 50.8% (WTO) हैं, ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुरक्षात्मक हैं.

नवारो का दावा WTO प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज करता है, जो 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए उच्च कृषि टैरिफ (भारत का औसत 113.1%) की अनुमति देता है, और हाल के वर्षों में अमेरिकी सामानों जैसे बोरबन (150% से 100%) और मोटरसाइकिल (50-60% से 30-40%) पर भारत की टैरिफ कटौती को अनदेखा करता है.

रूसी वॉर मशीन को फंडिंग नहीं

रूसी तेल के मामले में, भारत रोज करीब 1.75 मिलियन बैरल (कुल का 35-40%) आयात करता है, जो 2022 से पहले के 0.2% से अधिक है, लेकिन यह G7 मूल्य सीमा ($60/बैरल) का पालन करता है और इसने रूस की वॉर मशीन को फंडिंग नहीं की है जैसा कि आरोप लगाया गया है. छूट घटकर $1.50/बैरल (जून 2025) रह गई है, और रिलायंस और नायरा जैसी रिफाइनर कंपनियां कंप्लायंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे भारत को सालाना $9-11 बिलियन की बचत होती है. साथ ही वैश्विक कीमतें स्थिर रहती हैं.

ये भी पढ़ें: 'यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो रूस पर लगाएंगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध', ट्रंप की पुतिन को चेतावनी

नवारो का 'मुनाफाखोरी' का दावा इस बात की अनदेखी करता है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से रूसी रिफाइंड प्रोडक्ट्स का आयात जारी है, और अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा ($45.6 बिलियन) सर्विस सरप्लस ($30 बिलियन आईटी/फार्मा में) से उपजा है, न कि अमेरिकी नौकरियों की कीमत चुकाने वाले हाई टैरिफ से. साल 2024 में द्विपक्षीय व्यापार $190 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें भारतीय फार्मा/आईटी एक्सपोर्ट में $30 बिलियन की छूट प्रभावों को कम कर रही है.

पचास फीसदी अमेरिकी टैरिफ (अगस्त 2025 से प्रभावी) से भारत पर 0.3-0.4% जीडीपी का जोखिम है, लेकिन चयनात्मक प्रवर्तन पर गौर किया गया है, क्योंकि चीन (रूस का शीर्ष तेल खरीदार 47% पर) को चल रही अमेरिकी वार्ता के बीच कम दरों का सामना करना पड़ रहा है.

स्वतंत्र रूप से संचालित लोकतंत्र

साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और किसी भी शक्ति के साथ गठबंधन करने की बजाय रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है. जैसा कि यूक्रेन युद्ध की मानवीय क्षति की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में रूस-विरोधी मतदान से दूर रहने में देखा जा सकता है. गैर-संयुक्त राष्ट्र और देश-विशिष्ट प्रतिबंधों का विरोध करना भारत का एक घोषित रुख रहा है.

नवारो की तरफ से यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी वॉर' कहना, ज़िम्मेदारी को ग़लत ढंग से आरोपित करता है. भारत ने रूस के आक्रमण का कभी समर्थन नहीं किया है और कूटनीति के माध्यम से शांति की दिशा में प्रयास किया है, जिसमें मोदी की पुतिन से मुलाक़ातें और जी20/ब्रिक्स में बातचीत की वकालत शामिल है. 'नई दिल्ली से होकर शांति का मार्ग' वाला बयान भारत के तटस्थ रुख़ को नज़रअंदाज़ करता है, जिसने पश्चिम को अलग-थलग किए बिना पर्दे के पीछे की बातचीत (जैसे, मोदी की 2024 की यूक्रेन यात्रा जिसमें मध्यस्थता का प्रस्ताव था) को संभव बनाया है.

अमेरिका के साथ G7, क्वाड और iCET के ज़रिए अमेरिका-भारत संबंध मज़बूत बने हुए हैं, और 2024-25 में अमेरिका के साथ 132 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होने की संभावना है.

किसी की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं

राजनीतिक रूप से, भारत का मल्टीपोलर नजरिया, रूस (36% हथियारों का डिफेंस सप्लायर, जो 2010-14 में 72% था) को अमेरिकी साझेदारियों के साथ संतुलित करना. चीन से 'हारने' से बचाता है, जैसा कि नवारो सुझाते हैं. हथियारों (जैसे, राफेल जेट) और ऊर्जा (अमेरिकी कच्चे तेल के आयात में 51% की वृद्धि) के लिए फ्रांस/इज़रायल/अमेरिका की ओर अति-निर्भरता का मुकाबला करता है.

ये भी पढ़ें: Trump की दादागीरी... लगाया 25% अतिरिक्त tariff, भारत के पास अब ये 4 विकल्प

करदाताओं की 'फंडिंग' के दावे भी निराधार हैं. यूक्रेन को अमेरिकी सहायता (2022 से $175 बिलियन) का भारत की तेल खरीद से कोई संबंध नहीं है, जो प्रतिबंधों का पालन करती है और वैश्विक स्थिरता के लिए लाभदायक है, न कि आक्रामकता के लिए. लोकतांत्रिक जनादेश की ओर से समर्थित मोदी का नेतृत्व ज़बरदस्ती को अस्वीकार करता है, जैसा कि ट्रंप के मई 2025 के भारत-पाकिस्तान सीजफायर के दावों को खारिज करने और अमेरिकी टैरिफ के बीच रूस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने से साफ होता है, जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक ब्रिज के रूप में भारत की भूमिका की पुष्टि करता है.

