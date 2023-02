महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने हिरासत में लिया, J-K में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली में कर रही थीं प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस ने पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया है. महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने दिल्ली पहुंचीं थीं. पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के साथ मौजूद पीडीपी नेताओं को भी हिरासत में लिया है.

महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडा राज है. जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान की तरह तबाह किया जा रहा है.





#WATCH | PDP leader Mehbooba Mufti detained by police during a protest in Delhi against J&K administration's anti-encroachment drive in the UT pic.twitter.com/3zovCMzxaT