'अनुराग ठाकुर को फर्जी वोटर्स का डेटा इतनी जल्दी कैसे मिला...', पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

पिछले कुछ समय से कांग्रेस वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से कई चुनावों में वोट चोरी करने का दावा किया. इन सबके बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा. अब पवन खेड़ा ने इस पर पलटवार किया है.

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग कई-कई चेहरे लगा रहा है. नाम एक है लेकिन चेहरे कई हैं. राहुल गांधी ने सात अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूचाल ला दिया था. बीजेपी सात दिन तो सदमे मे रही लेकिन उन्होंने कल अनुराग ठाकुर को उतार दिया. पहले तो सिर्फ हम बोलते थे कि गड़बड़ है. लेकिन अब तो बीजेपी भी यही बात कर रही है.

खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की भूमिका गंभीर हो जाती है. ठाकुर की प्रेस कांफ्रेंस में फर्जी वोटर का खुलासा किया गया. बीजेपी की अचानक रुचि फेक वोटर मे आ गई है. राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो तुरंत नोटिस आ गया. लेकिन अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए 24 घंटे हो गए लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया?

उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा में गड़बड़ी के आंकड़े छह दिन में मिल गए. हमे छह महीने लगे, इन्हें छह दिन में कैसे मिले? चुनाव आयोग जवाब दे. अनुराग ठाकुर ने जो सबूत दिए वो एक आपराधिक मामला है.

वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे आयोग

खेड़ा ने कहा कि अनुराग ठाकुर के पास ये सब आंकड़े आए कहां से? विपक्ष को आंकड़े नहीं मिलेंगे लेकिन अनुराग ठाकुर को मिल जाएंगे. यह साबित करता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है. अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि वायनाड में 93 हजार वोट फर्जी हैं लेकिन प्रियंका गांधी तो चार लाख वोटों से जीती हैं. हम भी हैरान थे कि पहले आखिर इस सीट पर बीजेपी को एक लाख वोट मिले कैसे? अब सब कुछ सामने है. पहले बीजेपी राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते थे, तो अब अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया कि जब इतनी गड़बड़ियां सामने आईं हैं तो हम आयोग से पूछते हैं कि क्या 2024 के चुनाव रद्द करेंगे? इसके साथ ही चुनाव आयोग वाराणसी की वोटर लिस्ट कांग्रेस को देने की बात कही है.

खेड़ा ने मांग की कि हमारी मांग है कि तुरंत आंकड़े हमें दे दिए जाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष को आंकड़े नहीं दिए जाएंगे लेकिन बीजेपी को मिल जाएंगे. वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 4 लाख 93 हजार वोट से जीती हैं. झूठ बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? अगर वहां फर्जी वोट नहीं होते तो पांच लाख वोट से जीतती.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमें दे. चुनाव में आधे दिन तक हारने वाले पीएम मोदी का इलाज गंगापुत्रों ने बनारस में कर दिया था लेकिन फिर वोटो की एक डोज दी गई. प्रधानमंत्री केवल एक लाख से वोट जीते हैं. इस चुनाव में धांधली की गई है.

---- समाप्त ----