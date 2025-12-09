Vande Mataram Rajya Sabha Debate: वंदे मातरम् पर आज राज्यसभा में चर्चा, अमित शाह करेंगे शुरुआत

Vande Mataram Rajya Debate: संसद के शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं. दोनों ही सदनों में SIR, BLO की मौतों और इंडिगो संकट का मुद्दा उठ रहा है. कई बार बहसें हंगामों में भी तब्दील हो जा रही हैं. इसी बीच मंगलवार को राज्यसभा में भी बड़ी बहस होने जा रही है. सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् पर जोरदार बहस हुई. आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा होने वाली है. अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे. इस दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मन, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपना पक्ष रखने वाले हैं.