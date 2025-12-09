scorecardresearch
 
Vande Mataram Rajya Sabha Debate: वंदे मातरम् पर आज राज्यसभा में चर्चा, अमित शाह करेंगे शुरुआत

aajtak.in | नई दिल्ली | 09 दिसंबर 2025, 10:29 AM IST

Vande Mataram Rajya Debate: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जोरदार बहसें चल रही हैं. सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् पर जोरदार बहस हुई. जिसमें पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत की तो विपक्ष की ओर प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर पलटवार किया. आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा होने वाली है.

Vande Mataram Rajya Debate: संसद के शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं. दोनों ही सदनों में SIR, BLO की मौतों और इंडिगो संकट का मुद्दा उठ रहा है. कई बार बहसें हंगामों में भी तब्दील हो जा रही हैं. इसी बीच मंगलवार को राज्यसभा में भी बड़ी बहस होने जा रही है. सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम् पर जोरदार बहस हुई. आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा होने वाली है. अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे. इस दौरान राधा मोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मन, घनश्याम तिवारी और सतपाल शर्मा भी अपना पक्ष रखने वाले हैं.

राज्यसभा में आज वंदे मातरम् पर चर्चा, जेपी नड्डा समेत कई वक्ता रखेंगे पक्ष

राज्यसभा में आज ‘वंदे मातरम्’ पर विशेष चर्चा होने वाली है. यह चर्चा दोपहर 1 बजे से शुरू होगी. गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा इस चर्चा का समापन करेंगे.

अन्य वक्ताओं में राधा मोहन दास अग्रवाल, के. लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी, सतपाल शर्मा शामिल हैं.

