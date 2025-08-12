SIR पर लोकसभा में घमासान, विपक्षी सदस्यों ने चेयर और मंत्री पर फेंके कागज, रिजिजू बोले- गिराई गरिमा

मंगलवार को लोकसभा में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ. विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की, प्रोटेस्ट किया और चेयर पर कागज के टुकड़े भी फेंके. विपक्षी सदस्यों ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब दे रहे मंत्री जी किशन रेड्डी के चेहरे की ओर भी कागज उछाले.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस व्यवहार को सदन की गरिमा गिराने वाला बताया है. वहीं, पीठासीन जगदंबिका पाल ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस के उपनेता को जिम्मेदार बताया. दरअसल, शाम 4 बजकर 30 मिनट पर लोकसभा की कार्यवाही जब चौथी बार शुरू हुई, आसन पर जगदंबिका पाल आए.

जगदंबिका पाल के आसन पर पहुंचने से पहले ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए. जगदंबिका पाल ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का नाम लेकर कहा भी, कि अभी तो कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई है. आप वेल में क्या करने आते हो. आसन से उन्होंने लिस्टेड बिजनेस लिया. खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज बिल सदन में पेश किया.

जी किशन रेड्डी ने रेयर मिनरल्स के वैश्विक महत्व की चर्चा की और बताया कि यह भारत के लिए कितना जरूरी है. उन्होंने सभी सदस्यों से अपने सुझाव देने की अपील की और यह बिल सर्वसम्मति से पारित कराने का आह्वान किया. आसन से जगदंबिका पाल ने भी विपक्षी सदस्यों से चर्चा में शामिल होने की अपील की और कहा कि रॉयल्टी का पैसा राज्यों को जाए, क्या आप ये नहीं चाहते.

हम सबने देखा है कि कागज़ का टुकड़ा चेयर की तरफ फेंका गया और गंदी नारेबाज़ी की गई। जिस सदन में हम काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं, उसी सदन में आज आपने चेयर पर कागज़ फेंका है: संसदीय कार्य मंत्री @KirenRijiju in #LokSabha pic.twitter.com/bvUkqSY2Fb — SansadTV (@sansad_tv) August 12, 2025

विपक्ष के हंगामे के बीच ही इस बिल पर चर्चा शुरू हुई. चर्चा के बाद मंत्री जी किशन रेड्डी जवाब देने के लिए खड़े हुए. इसी दौरान वेल में प्रोटेस्ट कर रहे विपक्षी सदस्यों ने आसन पर कागज के टुकड़े फेंके. चर्चा का जवाब दे रहे मंत्री जी किशन रेड्डी के चेहरे की ओर भी कागज उछाला गया.

किया सदन की गरिमा गिराने का काम- रिजिजू

हालांकि, मंत्री ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और उनकी ओर उछाले गए कागज उनके सामने गिरे. यह बिल पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि आज विपक्ष के सदस्यों ने किस तरह से व्यवहार किया है, सबने देखा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने आसन की ओर कागज का टुकड़ा फेंककर सदन की गरिमा गिराने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि ये सदन इनकी (विपक्ष की) मनमानी से नहीं चलेगा. रिजिजू ने कहा कि हमलोग भी विपक्ष में रहे हैं. हमलोग भी प्रोटेस्ट करते थे, इस तरह से नहीं करते थे. उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो चर्चा में भाग लेना चाहिए. देश के सामने हमलोग बिजनेस लेकर आए हैं. आप लोग चर्चा में हिस्सा लेते नहीं है.

किरेन रिजिजू ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ. देश ने हमें यहां काम करने के लिए भेजा है. चेयर पर कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है. इसका मैं खंडन करता हूं. संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू के बाद पीठासीन जगदंबिका पाल ने भी कागज फेके जाने की घटना को लेकर विपक्ष पर हमला बोला.

कांग्रेस के उपनेता जिम्मेदार- जगदंबिका पाल

पीठासीन जगदंबिका पाल ने आसन से कहा कि इस तरह की हरकत कांग्रेस के सदस्यों ने नहीं की है. मैंने देखा कि कांग्रेस के उपनेता ने उन्हें कागज दिया और इशारा किया. कांग्रेस के उपनेता जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के उपनेता हैं और सदस्यों को उकसाने का काम करते हैं. यह दुख का विषय है.

