'विपक्ष चाहता है सदन चले, लेकिन...' राज्यसभा में खड़गे ने SIR पर घेरा, नड्डा का पलटवार

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठाया. नेशनल स्पोर्ट्स बिल और एंटी डोपिंग बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया. उन्होंने कहा कि हम एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं.

विपक्ष के नेता ने कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि सदन चले. उन्होंने सत्तापक्ष पर आरोप लगाया कि वह एसआईआर पर चर्चा नहीं चाहते. खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चोरी की सरकार है. मल्लिकार्जुन खड़गे के वार पर नेता सदन जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया.

उन्होंने कहा कि पहले दिन से यह कह रहा हूं कि सरकार नियमों के अनुरूप हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है. लेकिन यह हर रोज यह विषय उठा गतिरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये सदन को बंधक बनाने जैसा है. जेपी नड्डा ने कहा कि आज भी जो विषय आए हैं, वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से तय किए गए हैं. विपक्ष नियोजित तरीके से सदन चलने देना नहीं चाहता.

यह भी पढ़ें: जोरदार हंगामे के बीच पोर्ट बिल लोकसभा से पारित, राज्यसभा में स्पोर्ट्स बिल पर चर्चा जारी

Advertisement

जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा सदन चलने देने या चर्चा की नहीं है. उन्होंने कहा कि इनकी मंशा अखबारों की हेडलाइन बनाने की है. इसीलिए ये एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर खड़े हो जाते हैं और एसआईआर का मुद्दा उठाते हैं. राज्यसभा में नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन का 64 घंटे से अधिक समय बर्बाद हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'पिक्चर अभी बाकी है, एक व्यक्ति-एक वोट...', बिहार SIR पर राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग को घेरा

नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि हम देश का समय और पैसा अब और बर्बाद नहीं होने देंगे. हम सदन चलाएंगे और जो भी बिल हैं, उन्हें पारित कराएंगे. इसके बाद विपक्षी दलों के सदस्य राज्यसभा से वॉकआउट कर गए. विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद नेशनल स्पोर्ट्स बिल और एंटी डोपिंग बिल पर चर्चा शुरू हुई.

---- समाप्त ----