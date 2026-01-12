भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही PAK खुफिया एजेंसी ISI, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से, नापाक साजिशों से बाज आता नहीं दिख रहा. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना मिलकर भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं. आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश जम्मू कश्मीर के हाई रिजेज रास्तों से ड्रोन के जरिये हथियार सप्लाई करने की है. इस साजिश का खुलासा खुफिया रिपोर्ट में हुआ है.

खुफिया इनपुट्स के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एक बड़ी आतंकी साजिश रच रही है. आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने सर्दियों में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रची है. इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार घुसपैठ के लिए कंक्रीट बंकर भी बनाए हैं.

खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी कुछ जगहों पर डबल डेकर बंकर भी बना रहे हैं, जिसमें आधा हिस्सा जमीन के अंदर और बाकी ऊपर रहता है. इस साजिश को अंजाम देने के लिए आईएसआई ‘मेड इन चाइना’ और मेड इन टर्की हथियारों और सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है.

खुफिया इनपुट्स के मुताबिक, घुसपैठ के लिए तैयार आतंकियों को टर्किश पिस्टल, चीनी हैंड ग्रेनेड और नाइट विज़न डिवाइस दिए जा रहे हैं. चीनी ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की साजिश रची जा रही है. जम्मू कश्मीर के हाई रिजेज रास्तों से ड्रोन के माध्यम से हथियार सप्लाई की योजना बनाई गई है.

खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही सेना के जवान भी घुसपैठ को लेकर अलर्ट हैं और सीमा के आसपास की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. गौरतलब है कि पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था.

