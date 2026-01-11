scorecardresearch
 
दुनिया को 'एंटी-टेरर' का नाटक दिखा रहा पाकिस्तान... US के साथ शुरू की ड्रिल, इधर घाटी में भेजे 122 आतंकी

पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ‘इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026’ नाम से दो हफ्ते की जॉइंट काउंटर-टेररिज्म एक्सरसाइज ऐसे समय शुरू की है, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 131 आतंकी सक्रिय हैं. इनमें 122 पाकिस्तानी और 9 स्थानीय आतंकी शामिल हैं. डिफेंस सूत्रों के अनुसार अकेले जम्मू क्षेत्र में करीब 35 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं.

जम्मू-कश्मीर में कुल 131 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 122 पाकिस्तानी और 9 लोकल हैं. (Photo: Representational)
पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दो हफ्ते की जॉइंट काउंटर-टेररिज्म एक्सरसाइज शुरू की है. यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में कुल 131 आतंकी सक्रिय हैं. इनमें 122 पाकिस्तानी आतंकी और 9 स्थानीय आतंकी शामिल हैं. सूत्रों ने आजतक को यह जानकारी दी है.

डिफेंस सूत्रों के अनुसार, सिर्फ जम्मू क्षेत्र में ही करीब 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं. इससे साफ संकेत मिलता है कि पीर पंजाल के दक्षिणी हिस्से में आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की लगातार कोशिशें जारी हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार के तौर पर पेश कर रहा है.

US-पाकिस्तान की 'इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026' ड्रिल

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच यह संयुक्त अभ्यास 'इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026' (Inspired Gambit 2026) के नाम से आयोजित किया जा रहा है. यह ड्रिल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में हो रही है. अभ्यास का फोकस शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर है.

यह जॉइंट काउंटर-टेरर ड्रिल ऐसे समय हो रही है, जब भारतीय सुरक्षा बल नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने और आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किए हुए हैं. इसमें सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक गिराने की कोशिशों के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है.

पाकिस्तान के समर्थन से काम कर रहे आतंकी

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि और जमीनी हकीकत के बीच साफ विरोधाभास नजर आता है. अधिकारियों के मुताबिक भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठन अब भी पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों से समर्थन के साथ सक्रिय हैं, जबकि पाकिस्तान वैश्विक साझेदारों के साथ काउंटर-टेरर अभ्यास कर रहा है.

यह पूरा घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आया है, जिसमें भारत ने आतंकवादी ढांचे के खिलाफ सटीक कार्रवाई की थी. इसके बाद पाकिस्तान ने वॉशिंगटन के साथ अपने कूटनीतिक संपर्क फिर से तेज किए हैं.

---- समाप्त ----
