वायरल हुई एक और क्लब हाउस चैट, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा संघी मैन और संघी वूमन

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान एक क्लब हाउस चैक का कुछ पार्ट लीक हुआ था, जिसके बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया था. अब एक और क्लब हाउस चैट वायरल हुई है. इस चैट में संघ से जुड़े लोगों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं. जाहिर है कि इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचना ही था.

'डू वी ओनली डेट हॉट पीपल?' इस प्वाइंट पर हुई चैट के खिलाफ लगातार लोग लिख रहे हैं. साथ ही साथ संघी मैन और संघी वूमन हैशटैग के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. यही वजह है कि ये दोनों ही हैशटैग भारत में ट्रेंड कर रहे हैं.

क्या है उस क्लब हाउस चैट में

मेजर सुरेंद्र पुनिया ने इस क्लब हाउस की चैट का जो हिस्सा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है उसमें एक लड़की (ऐश्वर्या) पूछती है कि "नीरज क्या तुम सही में सिर्फ हॉट लोगों को डेट करते हो." जिसके जवाब में नीरज कदमबूर बोलते हैं कि नहीं, मैं सभी तरह के लोगों को डेट करता हूं लेकिन डेटिंग ऐप्स पर मैं हॉट संघी टाइप्स पर जोर देता हूं.

On @Clubhouse so called influencers ( Actually Librandus ) are wishing for hate-sex with sanghi girls..that’s openly advocating rape on SM platform

राम जाने इन मानसिक रोगियों 🤕की कैसी परवरिश हुई है बचपन में



Why there are no regulations on SM platforms ??pic.twitter.com/JciIv8rOvD