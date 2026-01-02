scorecardresearch
 
ओडिशा: चोरी के शक में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या, हिरासत में आरोपी

कटक जिले में रूह कंपा देने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया है. निर्गुंडी के पास एक पोकलेन गैरेज में चोरी के शक में दो युवकों को खंभे से बांधकर रात भर पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई.

गैरेज के अंदर रात भर की गई युवकों की पिटाई (Representative Photo: Pixabay)
ओडिशा के कटक जिले में तांगी थाना क्षेत्र के निर्गुंडी के पास एक पोकलेन गैरेज के अंदर दो युवकों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतकों की पहचान चौद्वार के प्रशांत जेना और बिल्टेरुआन गांव के मोहम्मद शोएब के रूप में हुई है. दोनों युवक मंगलवार को दवा गोदाम में काम करने की बात कहकर घर से निकले थे. बुधवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक शव गैरेज के अंदर और दूसरा बाहर देखा, जिन पर चोट के गंभीर निशान थे. 

पुलिस जांच के मुताबिक, गैरेज कर्मचारियों ने पहले हुई चोरी की घटनाओं के चलते इन्हें चोर समझ लिया था. कथित तौर पर आरोपियों ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया और चीखें दबाने के लिए तेज संगीत बजाया. 

कटक ग्रामीण एसपी विनीत अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर इसे हत्या का मामला बताया है.

गैरेज के अंदर खौफनाक वारदात

पुलिस की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. शक है कि दोनों युवकों को गैरेज परिसर के अंदर ले जाया गया, फिर खंभों से बांधकर रात भर बुरी तरह पीटा गया. इस दौरान हमलावर नशे में थे और उन्होंने शोर छिपाने के लिए तेज आवाज में गाना बजा दिए था. पीड़ित परिवारों ने बताया कि जब वे काम से वापस नहीं लौटे, तब उनकी तलाश शुरू की गई थी, लेकिन सुबह उनका शव मिलने की खबर आई.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

तांगी पुलिस ने इस मामले में केस नंबर 406 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कटक ग्रामीण एसपी ने बताया है कि चौद्वार एसडीपीओ (SDPO) इस गंभीर मामले की जांच का नेतृत्व करेंगे. मौके पर सबूत जुटाने के लिए एक साइंटिफिक टीम तैनात की गई है. पुलिस ने अब तक गैरेज मालिक और दो स्टाफ सदस्यों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. एसपी ने आश्वासन दिया है कि सभी सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

