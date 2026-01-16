scorecardresearch
 
घर में मांस होने की अफवाह से ओडिशा के सुंदरगढ़ में दो समुदायों के बीच तनाव, इंटरनेट बंद

ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक घर में संदिग्ध मांस होने की अफवाह के चलते दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे शहर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं और धारा 163 लागू कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है.

अफवाह के बीच एक घर को आग के हवाले कर दिया गया. (Representaive Image/File)
ओडिशा के सुंदरगढ़ शहर में गुरुवार को संदिग्ध मांस होने की अफवाह के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है. रीजेंट मार्केट इलाके से आई उग्र भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ की और पिकअप वैन में आग लगा दी. पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम 6 बजे से पूरे शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है. 

सुंदरगढ़ जिलापाल शुभंकर मोहपात्रा ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू की है. फिलहाल इलाके में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 10 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया गया है. 

प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाकर मामले का निपटारा करने और जनता से अफवाहों से बचने की अपील की है. सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.

कैसे भड़की हिंसा?

सुंदरगढ़ के मुख्य मार्केट और रीजेंट मार्केट इलाके में तनाव तब शुरू हुआ, जब एक घर में संदिग्ध मांस मिलने की बात इलाके में फैल गई. इसके बाद एक समुदाय की उग्र भीड़ ने नारी कल्याण केंद्र के पास स्थित घर को निशाना बनाया. इस दौरान भीड़ ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि एक पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया. घटना में एक कार और एक स्कूटी को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है.

डीआईजी ब्रजेश राय के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी और एसडीपीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. शुरुआत में दोनों पक्ष बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक हिंसा भड़क गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई. पुलिस ने हस्तक्षेप कर किसी तरह स्थिति को संभाला. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पूरे सुंदरगढ़ शहर में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी गई है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: ओडिशा में आग में ग‍िरते ही धमाके के सा‍थ फटा च‍िप्स का पैकेट, बाहर आ गई बच्चे की आंख की पुतली

इंटरनेट पर पाबंदी 

जिला प्रशासन ने अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है. जिलापाल शुभंकर मोहपात्रा ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और प्रशासन का सहयोग करें. प्रशासन का लक्ष्य शांति समिति की बैठक के जरिए जल्द से जल्द शहर में भाईचारा और शांति बहाल करना है.

प्रभावित इलाकों में 10 प्लाटून पुलिस फोर्स तैनात है. एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे शांति समिति के साथ बैठक कर मामले को सुलझाएं. प्रशासन को उम्मीद है कि सख्त सुरक्षा उपायों और धारा 163 के लागू होने से शहर में स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी. पुलिस अधिकारी लगातार मुख्य मार्केट और आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अचानक मुख्यमंत्री के सामने गया शख्स और फिर... ओडिशा CM मोहन माझी की सुरक्षा में बड़ी चूक

---- समाप्त ----
