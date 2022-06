Monsoon Updates: उत्तर भारत में बारिश का बेसब्री से इंतजार, दिल्ली-यूपी-उत्तराखंड में मॉनसून को लेकर आया ये अपडेट

Monsoon Latest Updates: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है. देश के कई हिस्सों में दस्तक दे चुका मॉनसून इस साल दिल्ली-एनसीआर में अपने सामान्य समय से देर से पहुंचेगा. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 6 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा जबकि इसकी सामान्य तिथि 8 जुलाई है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में रिमझिम बारिश का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है. दिल्ली में इसी हफ्ते यानी गुरुवार या शुक्रवार को मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है. उम्मीद है कि 30 जून को दिल्लीवासियों को उमसभरी गर्मी से राहत मिल जाएगी. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 30 जून से मौसम बदल जाएगा और 30 जून या फिर एक जुलाई को दिल्ली में मॉनसून के आगमन की उम्मीद है.

मौसम विभाग की ओर से दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक, मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थियां अनुकूल हैं. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 30 जून या 31 जुलाई को मॉनसून पहुंच जाएगा. वहीं, बिहार, जम्मू-कश्मीर के बाकी हिस्सों को मॉनसून अगले 24 घंटे में कवर कर लेगा.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पालावत के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में 29 जून तक मॉनसून का आगमन होने की उम्मीद है. उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का ही नंबर है. मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है, उसमें 30 जून या एक जुलाई तक दिल्ली में मॉनसून पहुंचने की संभावना है.

Conditions to become favorable for further advance of monsoon into remaining parts of Arabian Sea&Gujarat, some parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, entire UP&Uttarakhand, Himachal Pradesh and J&K, parts of Punjab, Haryana & Chandigarh, entire Delhi between June 30 to July 1: IMD