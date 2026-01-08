scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ठंड बहुत प्रचंड है! शीतलहर की चपेट में दिल्ली-NCR से लेकर बिहार तक

उत्तर भारत में इन दिनों भीषण ठंड ने कोहराम मचा रखा है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

Advertisement
X
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने उत्तर भारत को जकड़ा (Photo: PTI)
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने उत्तर भारत को जकड़ा (Photo: PTI)

उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है. तेज ठंडी हवाओं और शीतलहर के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लोगों को सुबह और रात के समय काफी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है. रैन बसेरों में भी बड़ी संख्या में लोग गुजारा कर रहे हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा. इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ सकता है. 

विभाग ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 2-3 दिनों तक शीतलहर की संभावना जताई है. इन इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे पहुंच गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Assembly LoP and AAP Leader Atishi
आतिशी के बयान पर बवाल... BJP ने स्पीकर को लिखा पत्र, कहा- सदस्यता की जाए रद्द
illegal construction
Faiz-e-Ilahi मस्जिद के पास रातभर चला Bulldozer
encroachment demolition near faiz elahi mosque in turkaman gate area
तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी तनाव
court order action on large structure carried out overnight
तुर्कमान इलाके में बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे थे 32 JCB
Demolition is pending and efforts will be made soon
क्या तुर्कमान इलाके में बुलडोजर एक्शन अभी बाकी है?

बीते 24 घंटों के दौरान, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 8 से 10 जनवरी के बीच सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जो विजिबिलिटी कम कर सकता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा सकता है. 11 से 14 जनवरी के दौरान भी घना कोहरा बना रहेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश और बिहार में अचानक इतनी क्यों बढ़ रही है ठंड? जानिए वजह

इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में कोल्ड डे यानी शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है. दिन के समय भी ठंडक कम नहीं हो रही है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. 

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के लिए उचित तैयारी करने की सलाह दी है.

delhi cold
दिल्ली में सुबह एक आदमी अलाव के पास खुद को गरम करता हुआ (Photo: PTI)

बिहार और झारखंड में भी सर्दी का सितम जारी है. आने वाले दिनों में लगभग दो से तीन पारा और गिरने की संभावना जताई गई है. ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है कि रात के साथ-साथ दिन में भी पारा काफी नीचे रह रहा है. 

ठंड के इस मौसम में खुद का और परिवार का विशेष ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ताकि इस भीषण ठंड से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement